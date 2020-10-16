تويتر تتعثر.. عطل أصابها وأزعج المغردين

منذ أمس الخميس والآلاف حول العالم يعانون من مشاكل في نشر تغريداتهم، وبطء في المنصة الشهيرة. ما دفع الشركة إلى التوضيح بأن "المشكلات التي واجهها العديد من مستخدميها نجمت عن تغيير غير مقصود أدخلته على أنظمتها الداخلية، مضيفة أن اخدمتها بدأت تعود إلى العمل بشكل طبيعي على ما يبدو بعد تعطلها لنحو ساعة ونصف.

موضوع يهمك لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو "الأربعاء الأسود" حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة،... "اليوم الأسود".. تويتر تعلن جديداً عن مجزرة القرصنة تكنولوجيا

وأضافت في بيان الجمعة أن الموقع عاد إلى العمل لدى الجميع بعد ساعات قليلة.

اختراق إلكتروني؟!

كما أشارت إلى أنه ليس لديها أي أدلة على حدوث انتهاك أمني أو اختراق إلكتروني.

يشار إلى أن موقع (داون ديتيكتور) الإلكتروني الذي يراقب تعطيلات الانترنت كان أظهر أن أكثر من 55 ألف مستخدم واجهوا مشكلات مع تويتر.

وقد أثار هذا العطل خوفا من تكرار ما حصل في يوليو الماضي، حين أعلنت الشركة عن وقوع انتهاك تمكن خلاله متسللون من الدخول إلى أنظمتها الداخلية لاختراق حسابات بعض كبار المستخدمين ومنهم جو بايدن المرشح للرئاسة الأميركية، وجيف بيزوس، وغيرهما كثر.