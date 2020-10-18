ماذا تفعل مع الهواتف القديمة والحواسيب والأجهزة اللوحية؟

تمثل النفايات الإلكترونية مشكلة كبيرة، وهي مشكلة تزداد سوءا بمرور الوقت، وتنتج الولايات المتحدة الآن نفايات إلكترونية تزيد بنسبة 21% على مستوى العالم عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وعندما يتعلق الأمر بأدوات مثل الهواتف فمن المحتمل أن يتم استبدال الهواتف الجديدة تمامًا في غضون عام، وفي بعض الأحيان لا يتم استبداله.

لهذا السبب يستحق التفكير مليًا فيما تفعله بأجهزتك القديمة، وقد تندهش من عدد الطرق التي يمكنك من خلالها إعادة توظيف قطعة قديمة من الأجهزة، حتى لو كان عمرها عدة سنوات وأصبحت بطيئة جدًا في أداء وظيفتها الأصلية بشكل صحيح.

قم بتحويل الهواتف القديمة أو الجهاز اللوحي إلى كاميرا أمنية:

عندما يتجاوز عمر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فائدتها، لا ترميها، فهناك الكثير من تقنيات العمل التي يمكنها أداء الأدوار الأخرى، وأحد هذه الأدوار هو استخدام هذه الهواتف ككاميرا أمنية، حيث توفر موجز فيديو دائم التشغيل يمكنك الاستفادة منه باستخدام هاتف آخر من أي مكان آخر في العالم.

حوّل الهواتف القديمة أو الجهاز اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد للوسائط:

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا موجة من بروتوكولات البث اللاسلكي الجديدة تصل وتتوسع في نطاقها، فكر في عدد الطرق المتاحة لك لبث الوسائط لاسلكيًا الآن، بما في ذلك (AirPlay) من آبل ونظام (Chromecast) من غوغل والتطبيقات التي توفرها (Sonos) مع مكبرات الصوت الخاصة بها وغير ذلك الكثير.

ما يعنيه هذا بالنسبة لهاتفك أو جهازك اللوحي القديم هو أنه يمكنك استخدامه كوحدة تحكم عن بُعد أو محور وسائط مخصص. احتفظ بجهاز iPad قديم بجوار (Apple TV) الخاص بك لبث العروض والأفلام أو احتفظ بجهاز أندرويد لوحي بجوار جهاز (Chromecast dongle) لبث قوائم تشغيل (Spotify) أو يوتيوب إليه.

استخدم جهاز الحاسب المحمول القديم كمركز وسائط:

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يمكن إعادة استخدام أجهزة الحاسب المحمولة القديمة كمراكز وسائط وتخزين مقاطع الفيديو والموسيقى، لتكون جاهزة للتدفق في جميع أنحاء منزلك، إنها مهمة خفيفة، لذا فهي تناسب الأجهزة القديمة، وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بالكثير من مساحة القرص الصلب خالية على الحاسب المحمول الجديد.

قم بتحويل الهواتف القديمة أو الأجهزة اللوحية إلى أدوات مسح:

إذا كان لديك هاتف أو جهاز لوحي قديم، فلن تضطر إلى الخروج وشراء قارئ إلكتروني – يمكنك فقط استخدام جهازك الحالي بدلاً من ذلك. حيث يمكن استخدام تطبيقات Kindle و Kobo لشراء الكتب الإلكترونية وقراءتها.