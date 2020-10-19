كيف تحفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels؟

كشفت إنستغرام خلال الفترة الماضية عن العديد من التحديثات لميزة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels، منها: إمكانية حفظ المقاطع الصوتية بسهولة، ومشاركة صفحات الصوت عبر الرسائل الخاصة، وكذلك التصفح عبر أقسام جديدة مثل: For You و Trending. وهي تحديثات تهدف من خلالها منحك المزيد من الخيارات لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة.

إليك كيفية حفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels بسهولة:

بدايةً، ستجد جميع المقاطع الصوتية الموجودة في مقاطع فيديو إنستغرام Reels الآن ضمن علامة تبويب (Trending) التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي تحظي بشعبية في الوقت الحالي، وعلامة تبويب (من أجلك) For You التي تحتوي على المقاطع المشابهة للمقاطع التي شاهدتها سابقًا.

وإذا أردت حفظ المقاطع الصوتية الموجودة في مقاطع فيديو إنستغرام Reels، فما عليك سوى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو للعثور على المقطع الصوتي الذي تريده، حيث لا تتوفر – حتى الآن – طريقة محددة للبحث، ولكن لتسهيل الأمر وإيجاد المقاطع التي تبحث عنها بسرعة وسهولة قم بالانتقال إلى علامة التبويب (استكشاف) Discovery.

وأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو إذا وجدت ملفًا صوتيًا نال استحسانك – سواء كانت أغنية أو مقطوعة موسيقية – فقط اضغط على عنوان الملف الصوتي الموجود في الجزء السفلي أسفل اسم المستخدم، وسيتم فتح صفحة جديدة حيث يمكنك رؤية كل مقاطع الفيديو التي تستخدم هذا الملف الصوتي المحدد.

إذا كنت ترغب في مشاركة هذه الصفحة، فيمكنك القيام بذلك باستخدام رمز (إرسال) Send في الجزء الأعلى من الشاشة، حيث ستظهر لك قائمة بأصدقائك ومتابعيك الذين يمكنك إرسال الصفحة إليهم في رسالة مباشرة.

كما يمكنك أيضًا حفظ الملف الصوتي للرجوع إليه لاحقًا وذلك من خلال الضغط على رمز علامة الكتاب، وإذا كنت تريد استخدام المقطع الصوتي على الفور، فاضغط على زر (استخدام الصوت) Use Audio في الجزء السفلي من الشاشة.

موضوع يهمك فاز المرشّح القومي المدعوم من تركيا أرسين تتار بمنصب "الرّئاسة" في جمهوريّة شمال قبرص التركيّة المعلنة أحاديّاً، مخالفاً... شمال قبرص.. فوز "مفاجئ" لمرشّح أنقرة بالانتخابات الرئاسية العرب و العالم

بمجرد حفظ المقطع الصوتي، يمكنك استخدامه في حسابك عند إنشاء مقاطع فيديو في Reels لاحقًا بالانتقال إلى مكتبة الصوت والضغط على خيار (المحفوظات) وستظهر لك قائمة بالمقاطع الصوتية التي قمت بحفظها سابقًا حيث يمكنك استخدام ما تريد منها.

يمكنك أيضًا العثور على الملفات الصوتية التي حفظتها ضمن مجموعة الإشارات المرجعية العامة الخاصة بك، والتي يمكنك العثور عليها من خلال سحب القائمة الخاصة بك في حسابك الشخصي والضغط على خيار (المحفوظات) Saved وسيظهر لك قسم منفصل يسمى (الصوت) Audio يحتوي على جميع الملفات الصوتية التي قمت بحفظها من مقاطع فيديو إنستغرام Reels سابقًا.