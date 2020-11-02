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آبل تعلن عن إقامة حدث جديد في 10 نوفمبر

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آبل تعلن عن إقامة حدث جديد في 10 نوفمبر

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين عن إقامة حدث جديد في 10 نوفمبر الجاري، حيث يُتوقع أن تعلن عن أجهزة (ماك) Mac جديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن حفل الإطلاق سيبدأ ‏ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، وسيُبث على الهواء مباشرة على موقع آبل الإلكتروني.

وكان الشعار على الدعوات التي أُرسلت اليوم الاثنين هو "وشيء آخر" One More Thing، وتقول الشركة: إن الحدث سيُعقد في مقرها الرئيسي (آبل بارك) Apple Park.

وصرّحت الشركة في وقت سابق من العام الحالي أنها تخطط لإطلاق أجهزة حاسوب (ماك) مع شرائحها الخاصة التي صممتها بنفسها على أساس معمارية (أي آر إم) ARM، وذلك بدلًا من معالجات إنتل. ولطالما استخدمت هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية معالجات من تصميم آبل، التي تقول الشركة: إنها تساعد على إطالة عمر البطارية، وتوفير أداء أسرع.

ويمكن للشركة أن تطلق جهازًا جديدًا من سلسلة (آي ماك) iMac بتصميم جديد، وأجهزة حواسب محمولة باستخدام شرائحها، وذلك وفقًا لمذكرة بحثية من المحلل (مينج-تشي كو)، نُشرت في وقت سابق من العام الحالي.

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وخلال الشهر الماضيين، عقدت الشركة حدثين للإطلاق عن جديدها من المنتجات، إذ أطلقت في حدث شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، و(آبل ووتش إس إي) Apple Watch SE، وإصدارات جديدة من حواسيب (آيباد) اللوحية، وذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى. وفي حدث أكتوبر، أعلنت الشركة عن هواتف آيفون 12 الجديدة.

وكانت مبيعات أجهزة ماك من أهم أولويات شركة آبل خلال وباء الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19. وفي الربع المنتهي في شهر يونيو الماضي، أعلنت الشركة عن مبيعات لأجهزة ماك بقيمة 9 مليارات دولار، والتي ارتفعت بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي.

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