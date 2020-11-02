أعلنت منصة يوتيوب في الفترة الأخيرة أن إجمالي عدد مستخدميها يصل إلى ملياري مستخدم نشيط شهريًا، ويشاهد الأشخاص يوميًا أكثر من مليار ساعة من الفيديو، كما أن أكثر من 70% من وقت مشاهدة يوتيوب يكون عبر الأجهزة المحمولة.

وقد أطلقت منصة يوتيوب في نهاية شهر أكتوبر تحديثًا جديدًا لتطبيقها للأجهزة المحمولة يضم بعض الميزات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك والتفاعل معها، ومنها: إيماءات جديدة، وعناصر مُحدثّة للتحكم في المشغل، وميزات إضافية.

وتتوفر جميع الميزات في تطبيق يوتيوب لمستخدمي نظام iOS، وأندرويد، وسيعمل بعضها أيضًا عند استخدام موقع يوتيوب في متصفح سطح المكتب. وإذا كنت لا ترى الميزات الجديدة حتى الآن في التطبيق فقد تحتاج إلى تحديثه في هاتفك الآن.

إليك 5 ميزات جديدة في تطبيق يوتيوب لتحسين تجربة المشاهدة:

1- تطوير ميزة فصول الفيديو:

قدم تطبيق يوتيوب قبل بضعة أشهر ميزة تُسمى (فصول الفيديو) Video Chapters تتيح لصانع الفيديو تقسيمه إلى فصول بسهولة عن طريق كتابة بعض الفواصل الزمنية في وصف الفيديو الخاص به، لتسهيل التنقل بشكل أفضل في مقاطع الفيديو من خلال السماح لك بالانتقال إلى قسم معين من الفيديو لمشاهدته فقط، أو إعادة مشاهدة جزء معين من الفيديو دون تشغيله كله.

وقد طُورت هذه الميزة في التحديث الأخير من تطبيق يوتيوب عن طريق تضمين قائمة عرض جديدة تُظهر جميع فصول الفيديو بالصور المصغرة، ويمكنك العثور عليها عن طريق النقر فوق عنوان الفصل في المشغل، وستظهر لك قائمة كاملة بجميع الفصول المضمنة في الفيديو الذي تشاهده، وكل منها يحتوي على معاينة مصغرة لما ستجده في هذا الفصل، وهذا من شأنه أن يوفر وقتك من خلال الوصول إلى الجزء الذي تهتم به في الفيديو بسرعة.

2- وصول أسهل إلى زر التسميات التوضيحية:

في السابق؛ لتشغيل التسميات التوضيحية في مقاطع الفيديو التي تشاهدها، كان يجب عليك الانتقال إلى إعدادات الفيديو لتشغيلها، ولكن الآن؛ يظهر زر تشغيل التسميات التوضيحية في شاشة الفيديو مباشرة، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة (CC) في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الفيديو لتشغيل التسميات التوضيحية وإيقافها.

كما نُقل زر التشغيل التلقائي للفيديو إلى شاشة الفيديو أيضًا بحيث يسهل تشغيله وإيقافه، ويتوفر حاليًا في تطبيق يوتيوب في الهواتف الذكية، ولكن يتم اختباره أيضًا في إصدار سطح المكتب.

3- إيماءات جديدة لمشاهدة مقاطع الفيديو:

لتشغيل مقطع الفيديو في وضع ملء الشاشة فيما سبق كان يجب النقر على أيقونة ملء الشاشة في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة الفيديو، ولكن الآن يمكنك ببساطة التمرير سريعًا للأعلى في نافذة الفيديو للدخول إلى وضع ملء الشاشة، والتمرير السريع للأسفل عندما تريد الخروج من وضع ملء الشاشة.

4- إجراءات جديدة مقترحة لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو:

بعد تثبيت تحديث تطبيق يوتيوب الأخير ستظهر لك إجراءات مقترحة أسفل مقطع الفيديو الذي تشاهده، حيث ستطالبك هذه الإجراءات بتدوير هاتفك أو تشغيل مقطع الفيديو في وضع (VR) للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. على سبيل المثال: إذا كان الفيديو الذي تشاهده يبدو أفضل في الوضع الأفقي، فسترى إجراءً أسفل الفيديو يقول (تدوير) Rotate، ويمكنك أيضًا استبعاد الإجراء الذي لا تريده بالضغط على زر (X) الذي يظهر بجواره.

5- ميزة التذكير بوقت النوم:

يمكنك الانغماس في مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب لساعات دون أن تدرك ذلك، ولكن الآن يقدم لك تطبيق يوتيوب ميزة (التذكير بوقت النوم) Bedtime Reminder التي تتيح لك تعيين تذكيرات لأوقات محددة للتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو.