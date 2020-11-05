ستقدم منصة "واتساب" هذا الشهر ميزة الرسائل المختفية Disappearing Messages، التي تتيح لمستخدميها إمكانية حذف الرسائل في محادثات الدردشة تلقائياً بعد سبعة أيام من إرسالها.

ويمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في الدردشة الجماعية.

وبحسب "واتساب"، تم تحديد المدة بسبعة أيام، لأنها " قصيرة بما يكفي لتؤكد لك أن محادثاتك ليست دائمة بينما لا تزال تتيح لك الوقت الكافي للعودة إلى المحادثات الأخيرة".

وعن هذا الموضوع قال متحدث باسم "واتساب": "قائمة التسوق أو عنوان متجر ما زرته قبل بضعة أيام سيكون موجوداً أثناء حاجتك إليه، ثم يختفي بعد غياب الحاجة إليه".

ويجب تفعيل ميزة اختفاء الرسائل على أساس كل مجموعة أو جهة اتصال على حداً. ولن يمحو الإعداد الرسائل القديمة، حيث لن يؤثر إلا في الرسائل الجديدة بمجرد تمكينه من أي من الطرفين.

وكان فريق "واتساب" يختبر ميزة الرسائل المختفية منذ شهر أكتوبر 2019 على الأقل، وكانت متاحة في ذلك الوقت للرسائل الجماعية فقط، لكن المنتج النهائي يعمل لكل من المحادثات (الجماعية والفردية).

وتعمل الميزة أيضاً مع ملفات الوسائط، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصور المتحركة القابلة للاختفاء عبر "واتساب".

وعند الرد على رسالة مختفية، قد يظل النص المقتبس في الدردشة بعد مدة الـ7 أيام، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى الرسالة حتى بعد اختفائها.

وإذا تمت إعادة توجيه مثل هذه الرسائل إلى محادثة تم فيها إيقاف تشغيل إعداد الرسائل المختفية، فلن تختفي الرسالة بعد سبعة أيام.

وإذا قام المستخدم بإنشاء نسخة احتياطية قبل زوال الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة القابلة للزوال في النسخة الاحتياطية، وسيتم حذفها بعد استعادة المستخدم للنسخة الاحتياطية.

وشددت الشركة على أن متلقي الرسائل سيكونون قادرين على حفظ الرسائل القابلة للزوال وإعادة توجيهها، والتقاط لقطة للشاشة، ولن يتم تنبيه المرسل بذلك.

وتزول ملفات الوسائط التي تستخدم الميزة من الدردشة، لكنها تبقى في جهاز المستلم إذا كان التنزيل التلقائي قيد التشغيل.