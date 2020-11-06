  • مباشر
اللغة

سوني تمنع توسعة مساحة التخزين في ‏PS5‎‏ عند الإطلاق

بلاي ستيشن5
بلاي ستيشن5

سوني تمنع توسعة مساحة التخزين في ‏PS5‎‏ عند الإطلاق

منصة "بلاي ستيشن 5" تدعم أقراص التخزين الخارجية عبر منفذ USB اعتباراً من اليوم الأول للإطلاق

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة "سوني" لموقع "ذا فيرج" The Verge أن مالكي منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن5" PlayStation 5 لن يتمكنوا من توسعة مساحة التخزين الخاصة بالمنصة عند الإطلاق.

وفي حين تتميز منصة "بلاي ستيشن 5" بفتحة داخلية مخصصة يمكنها أن تناسب نظرياً محركات أقراص الحالة الصلبة M.2 SSD القياسية، ويمكن الوصول إليها بسهولة، إلا أنه يبدو أن الفتحة ستُعطل عند الإطلاق. وقالت "سوني" لموقع "ذا فيرج" التقني إن "الفتحة محجوزة لتحديث مستقبلي".

بلاي ستيشن 5
بلاي ستيشن 5

يُشار إلى أن الإعلان عن عدم دعم توسعة مساحة التخزين الداخلية ليس مفاجئاً، إذ قضى مارك سيرني، مهندس العتاد لمنصة "بلاي ستيشن" لدى شركة "سوني"، عدة دقائق في الحديث عن ميزة توسيع تخزين SSD كجزء من المعاينة الفنية الخاصة به في شهر مارس الماضي، ولكنه قال أيضاً حينئذ إنه من المحتمل أن يتوفر الدعم "بعد الإطلاق بقليل".

وقال سيرني حينها: "سيكون أمراً رائعاً إذا حدث ذلك عند الإطلاق، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك بعد الإطلاق بقليل، لذا يرجى تأجيل شراء محركات M.2 SSD حتى تسمعوا منا" أي جديد في هذا السياق.

بلاي ستيشن 5
بلاي ستيشن 5
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان ثقافة وفن عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

أما عن سبب التأخر في الدعم، فقد أوضح سيرني أنه ليست كل محركات أقراص M.2 SSD سريعة بما يكفي لمواكبة منصة "بلاي ستيشن 5"، وليست رقيقة بما يكفي لتلائم حاوية أقراص SSD، وليست متوافقة مع وحدة التحكم الخاصة بالمنصة من "سوني". لكن الشركة وعدت بإجراء اختبار التوافق في أواخر العام الحالي للتأكد.

وقال سيرني إن محركات أقراص الحالة الصلبة الجاهزة تحتاج إلى تقديم أكثر من 5.5 جيغابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي عبر اتصال PCIe Gen4، وأن لا يكون لديها مبدد حراري كبير جداً لكي تناسب حاوية أقراص SSD الخاصة بالمنصة.

يذكر أن منصة "بلاي ستيشن 5" تدعم أقراص التخزين الخارجية عبر منفذ USB، وقد أكدت "سوني" أن هذا الدعم متوفر اعتباراً من اليوم الأول للإطلاق.

وأخيراً قال سيرني: "إنها طريقة جيدة لإضافة الكثير من ألعاب "بلاي ستيشن 4" إلى منصة "بلاي ستيشن 5" لأنها لا تحتاج إلى السرعة التي يمكن أن توفرها أقراص SSD".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000 هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000
شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد