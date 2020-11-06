سوني تمنع توسعة مساحة التخزين في ‏PS5‎‏ عند الإطلاق

أكدت شركة "سوني" لموقع "ذا فيرج" The Verge أن مالكي منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستيشن5" PlayStation 5 لن يتمكنوا من توسعة مساحة التخزين الخاصة بالمنصة عند الإطلاق.

وفي حين تتميز منصة "بلاي ستيشن 5" بفتحة داخلية مخصصة يمكنها أن تناسب نظرياً محركات أقراص الحالة الصلبة M.2 SSD القياسية، ويمكن الوصول إليها بسهولة، إلا أنه يبدو أن الفتحة ستُعطل عند الإطلاق. وقالت "سوني" لموقع "ذا فيرج" التقني إن "الفتحة محجوزة لتحديث مستقبلي".

يُشار إلى أن الإعلان عن عدم دعم توسعة مساحة التخزين الداخلية ليس مفاجئاً، إذ قضى مارك سيرني، مهندس العتاد لمنصة "بلاي ستيشن" لدى شركة "سوني"، عدة دقائق في الحديث عن ميزة توسيع تخزين SSD كجزء من المعاينة الفنية الخاصة به في شهر مارس الماضي، ولكنه قال أيضاً حينئذ إنه من المحتمل أن يتوفر الدعم "بعد الإطلاق بقليل".

وقال سيرني حينها: "سيكون أمراً رائعاً إذا حدث ذلك عند الإطلاق، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك بعد الإطلاق بقليل، لذا يرجى تأجيل شراء محركات M.2 SSD حتى تسمعوا منا" أي جديد في هذا السياق.

أما عن سبب التأخر في الدعم، فقد أوضح سيرني أنه ليست كل محركات أقراص M.2 SSD سريعة بما يكفي لمواكبة منصة "بلاي ستيشن 5"، وليست رقيقة بما يكفي لتلائم حاوية أقراص SSD، وليست متوافقة مع وحدة التحكم الخاصة بالمنصة من "سوني". لكن الشركة وعدت بإجراء اختبار التوافق في أواخر العام الحالي للتأكد.

وقال سيرني إن محركات أقراص الحالة الصلبة الجاهزة تحتاج إلى تقديم أكثر من 5.5 جيغابايت في الثانية من عرض النطاق الترددي عبر اتصال PCIe Gen4، وأن لا يكون لديها مبدد حراري كبير جداً لكي تناسب حاوية أقراص SSD الخاصة بالمنصة.

يذكر أن منصة "بلاي ستيشن 5" تدعم أقراص التخزين الخارجية عبر منفذ USB، وقد أكدت "سوني" أن هذا الدعم متوفر اعتباراً من اليوم الأول للإطلاق.

وأخيراً قال سيرني: "إنها طريقة جيدة لإضافة الكثير من ألعاب "بلاي ستيشن 4" إلى منصة "بلاي ستيشن 5" لأنها لا تحتاج إلى السرعة التي يمكن أن توفرها أقراص SSD".