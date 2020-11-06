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فيسبوك تحذف شبكات حسابات "زائفة" في 8 دول.. إحداها للإخوان

A 3D-printed Facebook logo is seen placed on a keyboard in this illustration taken March 25, 2020. (Reuters)
فيسبوك

فيسبوك تحذف شبكات حسابات "زائفة" في 8 دول.. إحداها للإخوان

الإخوان أداروا شبكة زائفة من مصر وتركيا والمغرب

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سنغافورة - رويترز 

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قالت شركة فيسبوك، اليوم الجمعة، إنها فككت 7 شبكات منفصلة من الحسابات والصفحات الزائفة على منصتها كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا، وذلك بسبب "سلوك زائف منسق".

وأعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أنها أغلقت هذه الشبكات، وذلك في إطار تقريرها الشهري عن "السلوك الزائف المنسق"، والذي أشار أيضا إلى إزالة قرابة 8000 صفحة ضالعة في حملات مضللة حول العالم في أكتوبر.

وكانت الكثير من الشبكات التي أغلقتها فيسبوك ضالعا في حملات تأثير سياسي مضللة باستخدام حسابات زائفة تستهدف الجماهير في
الداخل والخارج.

وكان أفراد على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، التي تدير شبكات من المجموعات في الشرق الأوسط، يتولون تشغيل إحدى شبكات الحسابات والصفحات على فيسبوك من مصر وتركيا والمغرب. واستهدفت الصفحات دولا بالمنطقة بمحتوى متصل بالإرهاب، حسبما أكدت فيسبوك.

وتوصلت فيسبوك إلى أن شبكتين "زائفتين" في جورجيا تنشران محتوى سياسيا، وقالت إن إحداهما يشغلها أفراد مرتبطون بحزبين سياسيين.

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وفي أوكرانيا وميانمار، كشفت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي أن شركات علاقات عامة كانت تدير حملات تضليل مماثلة نيابة عن أحزاب سياسية.

وتلاحق الشركة مثل هذه الحسابات على مستوى العالم بعد تعرضها لانتقادات شديدة لعدم تطوير أدوات فعالة لمكافحة المحتوى المتطرف وأنشطة الدعاية المضللة.

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