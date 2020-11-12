  • مباشر
اللغة

آبل قد لا تطلق أي هاتف آيفون إس إي مطلع 2021‏

آيفون
تعبيرية
آيفون

آبل قد لا تطلق أي هاتف آيفون إس إي مطلع 2021‏

متابع الغاء المتابعة

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المحلل (مينج-تشي كو) بأن شركة آبل لن تطلق قريبًا هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE جديدًا، أو (آيفون إس إي بلس) iPhone SE Plus محتملًا، مطلع عام 2021.

وذكر المحلل – الذي يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة آبل – أن أقرب وقت لإطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد سيكون خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ومع أن شركة Best Buy أنتجت حديثًا واقي شاشة لهاتف باسم (آيفون إس إي بلس)، إلا أن (كو) توقع سابقًا إطلاق ذلك الهاتف، بالإضافة إلى هاتف (آيفون إس إي) جديد. ويقول المحلل الآن: إن أيًا منهما لن يُطلق قريبًا.

ومع أن كو لم يحدد تاريخًا جديدًا، أو إطارًا زمنيًا جديدًا، إلا أنه أخبر المستثمرين أنه لن يحدث في النصف الأول من عام 2021.

وكانت أحدث ملاحظة من (كو) تتعلق تحديدًا بشركة التوريد Yujingguang، المعروفة باسم Genius Electronic Optical. وهو يحذر من الاعتقاد بأن “السوق يبالغ في تقدير الإيرادات والهامش الإجمالي” للشركة.

وقال (كو):”نعتقد أن عائدات شركة Genius Electronic Optical لشهر أكتوبر ستتحول إلى أقل من إجماع السوق بسبب المنافسة المتزايدة”. وأضاف: “نتوقع اشتداد هذه المنافسة في عام 2021.”

وقال (كو) أيضًا: “يتوقع السوق أن النصف الأول من عام 2021 سيشهد إطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد من شأنه زيادة زخم الشحن لشركة Genius Electronic Optical لكننا لا نعتقد أن النصف الأول من 2021 سيشهد إطلاق (آيفون إس إي) جديد”.

تصارع الموت ونقص الأوكسجين.. فنانة مصرية تروي رحلتها مع كورونا ثقافة وفن تصارع الموت ونقص الأوكسجين.. فنانة مصرية تروي رحلتها مع كورونا

ويعتقد (كو) أيضًا أن Genius Electronic Optical لن تحصل على العديد من طلبات المكونات لهاتف (آيفون 13) كما فعلت مع (آيفون 12). وختم بالقول: “نقدر أن عدساتها ذات الزاوية الواسعة للغاية ستنخفض من 50 في المئة في سلسلة (آيفون 12) إلى 30 في المئة في سلسلة (آيفون 13)”.

ومع أن (كو) يعتقد أن هذا التوقع يرجع إلى زيادة المنافسة من الموردين المنافسين، فقد تكون هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالجودة. وفي السابق ذكر (كو) أن Genius Electronic Optical كانت تواجه مشكلات في التحكم في الإنتاج مع هاتف (آيفون 12).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة
بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة
قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة
جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار
شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن

قبل أن تذهب

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه
حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

اكتشف المزيد