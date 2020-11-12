أفاد المحلل (مينج-تشي كو) بأن شركة آبل لن تطلق قريبًا هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE جديدًا، أو (آيفون إس إي بلس) iPhone SE Plus محتملًا، مطلع عام 2021.

وذكر المحلل – الذي يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة آبل – أن أقرب وقت لإطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد سيكون خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ومع أن شركة Best Buy أنتجت حديثًا واقي شاشة لهاتف باسم (آيفون إس إي بلس)، إلا أن (كو) توقع سابقًا إطلاق ذلك الهاتف، بالإضافة إلى هاتف (آيفون إس إي) جديد. ويقول المحلل الآن: إن أيًا منهما لن يُطلق قريبًا.

ومع أن كو لم يحدد تاريخًا جديدًا، أو إطارًا زمنيًا جديدًا، إلا أنه أخبر المستثمرين أنه لن يحدث في النصف الأول من عام 2021.

وكانت أحدث ملاحظة من (كو) تتعلق تحديدًا بشركة التوريد Yujingguang، المعروفة باسم Genius Electronic Optical. وهو يحذر من الاعتقاد بأن “السوق يبالغ في تقدير الإيرادات والهامش الإجمالي” للشركة.

وقال (كو):”نعتقد أن عائدات شركة Genius Electronic Optical لشهر أكتوبر ستتحول إلى أقل من إجماع السوق بسبب المنافسة المتزايدة”. وأضاف: “نتوقع اشتداد هذه المنافسة في عام 2021.”

وقال (كو) أيضًا: “يتوقع السوق أن النصف الأول من عام 2021 سيشهد إطلاق هاتف (آيفون إس إي) جديد من شأنه زيادة زخم الشحن لشركة Genius Electronic Optical لكننا لا نعتقد أن النصف الأول من 2021 سيشهد إطلاق (آيفون إس إي) جديد”.

ويعتقد (كو) أيضًا أن Genius Electronic Optical لن تحصل على العديد من طلبات المكونات لهاتف (آيفون 13) كما فعلت مع (آيفون 12). وختم بالقول: “نقدر أن عدساتها ذات الزاوية الواسعة للغاية ستنخفض من 50 في المئة في سلسلة (آيفون 12) إلى 30 في المئة في سلسلة (آيفون 13)”.

ومع أن (كو) يعتقد أن هذا التوقع يرجع إلى زيادة المنافسة من الموردين المنافسين، فقد تكون هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالجودة. وفي السابق ذكر (كو) أن Genius Electronic Optical كانت تواجه مشكلات في التحكم في الإنتاج مع هاتف (آيفون 12).