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في هذه الحالات إعادة تشغيل الهواتف الذكية ضرورية!

آيفون
آيفون

في هذه الحالات إعادة تشغيل الهواتف الذكية ضرورية!

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دبي - العربية.نت

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يلجأ الكثيرون لعملية إعادة تشغيل هواتفهم الذكية لدى أي مشكلة يواجهونها في عمل هذه الأجهزة، لكن هذه العملية قد تكون غير ضرورية أحيانا.

وقال الخبير التقني الروسي، فلاديمير غريتسينكو، في إحدى المقابلات الصحفية: "إذا كان المستخدم راضيا عن عمل جهازه الذكي فلا ضرورة للقيام بعملية إعادة تشغيل الجهاز دون الحاجة لها، فإعادة تشغيل كل الخدمات والتطبيقات أو تنظيف ذواكر الوصول العشوائي في الهاتف ضرورية عند ظهور مشكلات في عمل الهاتف أو التطبيقات فقط".

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كما أضاف "الهواتف الذكية والحواسب اللوحية تعيد تشغيل نفسها وتقوم بعملية إعادة التشغيل في العديد من الحالات و بعد حصولها على نسخة أو تحديث جديد لنظام التشغيل على سبيل المثال، وهذا الأمر يتكرر بشكل مستمر في هواتف آيفون وبشكل أقل بالنسبة للهواتف العاملة بأنظمة أندرويد أحيانا، وتبعا لطراز الهاتف".

عند اللزوم فقط

وتابع: "عملية إعادة تشغيل الهاتف يمكن أن تساعدنا عند حدوث خلل في عمل أنظمة تشغيل الجهاز، أو عندما يتوقف موديم الهاتف عن استقبال إشارات شبكات الـ Wi-Fi مثلا، أو يتوقف أحد التطبيقات عن العمل فجأة، لكن الهواتف الحديثة تعمل بشكل جيد عادة دون الحاجة لهذه العملية، لذا يجب أن نعتمدها عند اللزوم فقط".

هذا ويرى العديد من الخبراء أن عملية إغلاق وفتح الهاتف ورغم فائدتها أحيانا إلا أنها تساهم في توقف عمل بعض التطبيقات أو مواقع الإنترنت المستخدمة في الهاتف وإعادة تشغيلها من جديد ما يساهم في زيادة استهلاك بيانات الإنترنت.

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