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"عدنا".. خلل ضرب يوتيوب!

Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

"عدنا".. خلل ضرب يوتيوب!

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دبي- العربية.نت

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على مدى ساعات ليل الأربعاء الخميس، عانى الملايين حول العالم من صعوبة الوصول إلى موقع يوتيوب الشهير، إلى أن أماط موقع الفيديوهات الشهير اللثام، معلناً عن عطل طرأ مساء أمس وهو يعمل على إصلاحه.

قبل أن يعود ويعلن في تغريدة فجر الخميس عودة المنصة للعمل، قائلاً "لقد عدنا... آسفون جدا على المقاطعة".

أتى ذلك، بعد أن أفاد موقع "داون ديتيكتر" لمراقبة الانقطاعات أن هذا الخلل المفاجئ أثر على ما يقارب 286 ألف مستخدم، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

في حين أكد يوتيوب سابقا أن فريقه على علم بالمشكلة ويعمل على لإصلاحها، قائلاً على حساب "تيم يوتيوب على تويتر "سنتابع أي تحديثات هنا".

وكان الخلل ظهر بحسب "داون ديتيكتر" حوالي الساعة 23:53 بتوقيت غرينتش، حين اشتكى العديد من المستخدمين من خلل طرأ أثناء مشاهدتهم مقاطع فيديو على المنصة.

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