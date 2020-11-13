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التطبيق المشاكس ينتصر.. تأجيل قرار حظر تيك توك بأميركا

كيفن ماير يغادر تيك توك وبايت دانس بعد 3 أشهر فقط على تعيينه
كيفن ماير يغادر تيك توك وبايت دانس بعد 3 أشهر فقط على تعيينه

التطبيق المشاكس ينتصر.. تأجيل قرار حظر تيك توك بأميركا

الوزراة قالت إن أمر الحظر لن يدخل حيز التنفيذ "في انتظار المزيد من التطورات القانونية"

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دبي - العربية.نت

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في خطوة مفاجئة، قررت وزارة التجارة الأميركية تأجيل تنفيذ قرارها الخاص بحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين، في الولايات المتحدة.

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في التفاصيل، بررت وزارة التجارة الأميركية تأجيل تنفيذ القرار، بحكم محكمة فيدرالية في فيلادلفيا، جاء بعد دعوى رفعها 3 من نجوم التطبيق الصيني هم الممثل الكوميدي دوغلاس مارلاند، وخبيرة الأزياء كوزيت ريناب، والموسيقي أليكس تشامبرز، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها.

وقال البيان، إن أمر الحظر لن يدخل حيز التنفيذ "في انتظار المزيد من التطورات القانونية"، حيث يمكن بموجب القرار أن يتم تأجيل تنفيذ لائحة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الخميس.

وكانت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك"، قد تقدمت الثلاثاء، بالتماس لدى محكمة الاستئناف الأميركية، للمطالبة بوقف قرار الحظر.

السلطات: لا تعليق

يذكر أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، كان أصدر أمرا، في 14 أغسطس/أب، طلب فيه الحد من ملكية الشركة الصينية للتطبيق خلال 90 يوما.

ولم يصدر من البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية أي تعليق بعد على القرار.

ويحظى التطبيق بأكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وقد أصدرت الإدارة الأميركية قرار حظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وبحماية بيانات المستخدمين الأميركيين من احتمالية استغلالها من قبل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

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