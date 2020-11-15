أبلغ عدد كبير من مالكي iPhone 12 mini الجدد عن مشكلات حساسية شاشة القفل منذ استلام هواتفهم.

ويحتوي منتدى MacRumors على منشور مكون من عدة صفحات يصف المشكلة، وقد تمت مشاركة الموضوع على موقع ريديت، حيث أبلغ المزيد من المستخدمين عن مشكلات مماثلة.

وتظهر المشكلة لمعظم المستخدمين عند التمرير لأعلى من أسفل شاشة القفل باستخدام إبهامهم لإلغاء قفل الجهاز، أو عند الضغط على أزرار المصباح أو الكاميرا عبر شاشة القفل.

ولا تتعرف الشاشة دائمًا على الضغط أو التمرير لأعلى لإلغاء القفل، وتنتهي مشكلات الحساسية بمجرد فتح iPhone 12 mini.

ويبدو أن الأصابع الأخرى بخلاف الإبهام لا تعاني من المشكلة، لكن هذا ليس مفيدًا جدًا لهاتف مصمم للاستخدام بيد واحدة.

ويتكهن بعض المستخدمين بأن نقص الاستجابة قد يكون مشكلة في التوصيل أو التأريض، وذلك بالنظر إلى وجود تقارير تفيد بأن المشكلة تُحل من تلقاء نفسها عند توصيل الهاتف بشاحن الحائط، أو عند استخدامه دون غطاء.

ومع ذلك، لا يوجد إجماع حتى الآن على سبب المشكلة، وهل هي متعلقة بالأجهزة أو البرامج.

وعلى صعيد منفصل، أقرت شركة آبل في مستند دعم جديد بأن المستخدمين قد يواجهون مشكلات في جودة الصوت مع بعض الأجهزة السمعية المصنوعة لهواتف آيفون.

وتقول آبل: إنها على دراية بالمشكلة وستوفر إصلاحًا عبر تحديث برمجي في المستقبل.

وأوضحت الشركة أن بعض الأجهزة السمعية المتصلة بهواتف iPhone 12 mini أو iPhone 12 أو iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max قد تصدر ضوضاء غير متوقعة، ومن ضمنها صوت ثابت عالٍ أو صوت متقطع أو صوت مشوش.

وأبلغ المستخدمون عن هذه المشكلات في العديد من المنتديات عبر الإنترنت، ومن ضمنها مجتمعات دعم آبل وريديت.

ولم تحدد آبل التحديث البرمجي الذي سيتضمن الإصلاح، لكنها أطلقت أول إصدار تجريبي من iOS 14.3 للمطورين والمختبرين العامين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مستخدمو الأجهزة السمعية صعوبة في استخدام نماذج هواتف آيفون الجديدة، حيث جرى إصدار تحديث iOS 13.1.3 في شهر أكتوبر 2019 لإصلاح مشكلات موثوقية اتصال البلوتوث، وخاصةً للأجهزة السمعية.