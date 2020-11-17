بخطة حاذقة..أمازون تكتشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب

ضجت مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بخبر إلقاء القبض على مجموعة مؤلفة من 5 موظفين يتبعون لشركة أمازون بتهمة سرقة أجهزة آيفون من مركز لوجستي في العاصمة الإسبانية مدريد، في عملية يُعتقد أنها تضمنت سرقة 500 ألف يورو، أي ما يعادل 592 ألف دولار في البضائع.

في التفاصيل، أُجريت الاعتقالات بعد تحقيق داخلي أجرته أمازون نفسها، اكتشفت فيه وجود مشكلات في بعض الطرود المرسلة إلى العملاء بسبب اختلاف أوزان بعضها عن الوزن الفعلي المتوقع.

ودفعت الاختلافات المكتشفة أمازون إلى تثبيت كاميرات خفية لمعرفة ما كان يحدث.

فيما كشف موقع iPadizate بأن أمازون تأكدت من أن مجموعة من العمال كانت تضع سرّاً أجهزة آيفون جديدة، مثل: "آيفون 12"، و"آيفون 12 برو" في طلبات، لتحل محل المحتويات المطلوبة بالفعل للحزمة في اللحظة الأخيرة.

خطة ذكية أوقعتهم

وألقت أمازون القبض على 3 من الأشخاص الخمسة المتورطين في حلقة السرقة عند مغادرتهم العمل، ثم قُبض على رابع أثناء العمل، أما الخامس فقد سلّم نفسه إلى الشرطة طواعية. والآن ينتظر الموظفون الخمسة الذين طردتهم أمازون من العمل المحاكمة.

كما عُثر على 10 هواتف آيفون كانت بحوزة العمال، وكان من المقرر إرسالها بالطريقة ذاتها. وحملت الأجهزة أيضاً عدداً كبيراً من الملصقات بأرقام IME، ويبدو أنها ممزقة من الصناديق لعرقلة التحقيق.

الاعتقالات مستمرة

ومع استمرار التحقيقات لتحديد مكان انتهاء أجهزة آيفون المرسلة، فإنه من غير المستبعد أن يُعتقل المزيد من الأفراد. فيما تقدّر قيمة أجهزة آيفون التي سرقتها المجموعة بنصف مليون يورو.

يُشار إلى أن الشعبية العارمة والطبيعة المتميزة لأجهزة آيفون تجعلها هدفاً للسرقة.

ففي شهر آذار/ مارس الماضي، سُرق عدد من الأجهزة بقيمة 3 ملايين يورو من مطار "شيبول" في العاصمة الهولندية أمستردام، ثم سُرقت ساعات "آبل ووتش" Apple Watch بقيمة 530,000 يورو في شهر أيار/ مايو الماضي.