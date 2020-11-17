  • مباشر
اللغة

تويتر تلحق بـ"سناب شات".. "التغريدات تختفي بعد 24 ساعة"

تويتر - تعبيرية
تويتر - تعبيرية

تويتر تلحق بـ"سناب شات".. "التغريدات تختفي بعد 24 ساعة"

سبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على غرار خاصية قصص تطبيق سناب شات الشهير وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام، أعلنت شركة تويتر الثلاثاء، أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة.

وسبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

مجزرة تلوح.. إعدام يطال 15 مليونا من هذا الحيوان اللطيف فيروس كورونا فيروس كورونا مجزرة تلوح.. إعدام يطال 15 مليونا من هذا الحيوان اللطيف

من جانبه، قال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب".

وأضافا "لأن التغريدات تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

زوبعة في تونس.. صفقة مشبوهة تفوح من زوبعة في تونس.. صفقة مشبوهة تفوح من "نفايات إيطالية"
جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد

الأكثر قراءة

ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات "غامضة"
شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار
خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع
يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق

قبل أن تذهب

مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد
مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد

اكتشف المزيد