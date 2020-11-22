قبل استخدامك لآيفون 12.. هذا ما يجب عليك فعله!

إذا كنت تخطط لترقية هاتف آيفون الخاص بك إلى أحد هواتف آيفون 12 (iPhone 12) الجديدة، فمن المهم التأكد من حفظ نسخة احتياطية من إعدادات الهاتف القديم قبل الترقية، والسبب هو عدم البدء من جديد وإهدار الكثير من الوقت في ضبط إعدادات الهاتف الجديد.

إليك 4 أشياء يجب عليك فعلها في هاتف آيفون القديم قبل الترقية إلى هاتف آيفون 12:



1- قم بالترقية إلى إصدار iOS 14.2:

إذا لم تكن قد قمت بالترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل (آي أوإس) iOS بعد، فقد حان الوقت لذلك، حيث ستصل جميع طرز هواتف آيفون 12 الجديدة مع إصدار iOS 14.2 مثبت سابقًا، لذا لضمان الانتقال السلس من الهاتف القديم إلى الجديد، فيجب عليك التحديث من خلال الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الحالي.

• اضغط على خيار (عام) General.

• اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حالة وجود تحديث جديد سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install، وهذا يمكن أن يستغرق عدة دقائق فقط.



2- تحميل مكتبة الصور الخاصة بك في iCloud:

إذا كان لديك الكثير من الصور في مكتبة الصور في هاتف آيفون الحالي فقد حان الوقت لنقلهم أو نسخهم احتياطيًا إلى حساب في (آي كلاود) iCloud الخاص بك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الحالي.

• حدد ملف التعريف الخاص بك، ثم اختر (آي كلاود) iCloud.

• قم بتبديل خيار (الصور) Photos إلى وضع التشغيل.





ملاحظة: إذا لم تقم مطلقًا بتحميل صورك في iCloud سابقًا وكان لديك الكثير من الصور، فقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حتى تكتمل، بالإضافة إلى ذلك بمجرد الترقية إلى الهاتف الجديد ستجد أن نقل البيانات سيستغرق وقتًا أقل.



3- إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية في هاتف آيفون 12 الحالي:



إذا كنت تستخدم تطبيقًا للمصادقة على هاتف آيفون الحالي لإنشاء رموز مصادقة ثنائية (2FA)، فيجب عليك إيقاف تشغيل المصادقة الثنائية لتلك المواقع التي تستخدم الرموز قبل التبديل إلى الهاتف الجديد، ثم تنشيط المصادقة الثنائية مرة أخرى عندما يكون هاتف آيفون 12 الجديد قيد التشغيل.



4- إنشاء نسخة احتياطية جديدة:



إذا كنت تخطط لنقل جميع إعدادات الهاتف القديم إلى هاتف آيفون 12 الجديد من نسخة iCloud الاحتياطية، فمن المهم للغاية أن يكون لديك نسخة احتياطية من هاتفك القديم قبل إجراء التبديل مباشرة وذلك لضمان انتقال سهل للإعدادات والتطبيقات من هاتفك القديم إلى الجديد.