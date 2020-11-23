سناب تنافس تيك توك وإنستغرام ريلز بـ"ميزة جديدة"

أعلنت شركة سناب، الاثنين، عن إطلاق سبوت لايت Spotlight، وهي ميزة جديدة توفر لمستخدمي خدمة سناب شات Snapchat التابعة لها تجربة شبيهة بتطبيق تيك توك، وميزة ريلز Reels من إنستغرام.

وستعرض ميزة سبوت لايت لمستخدمي سناب شات أفضل اللقطات التي ينشرها أكثر من 249 مليون مستخدم نشط يومياً في خلاصة يمكنهم التنقل خلالها. وستُشغَّل اللقطات في سلسلة مستمرة على غرار تيك توك.

كما يُعتقد أن سبوت لايت تأتي في محاولة من سناب لتوسيع مقدار المحتوى الترفيهي المتاح للمستخدمين مقارنة بالسابق، حيث كان مستخدمو سناب شات يقتصرون على مشاهدة المحتوى الذي ينشره أصدقاؤهم، أو يُنشره الناشرون البارزون بقسم الاستكشاف Discover في التطبيق. وستعطي الميزة الجديدة المستخدمين موقعاً مركزياً، حيث يمكنهم الوصول إلى سلسلة لا نهائية من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون الآخرون.

جوائز تزيد عن مليون دولار

ولتحفيز المستخدمين على نشر لقطاتهم في سبوت لايت، أعلنت شركة سناب عن تقديم مجموعة يومية من الجوائز تزيد عن مليون دولار أميركي للمستخدمين الذين ينشرون لقطات مسلية. وستستخدم الشركة معادلة خاصة لتحديد اللقطات التي تستحق الحصول على الجوائز المالية حسب عدد المشاهدات.

وللفوز بالجوائز، يجب أن يتعدى عمر المستخدم 16 عاماً. وتعتزم سناب تقديم الجوائز المالية اليومية حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وفق ما قال متحدث باسم الشركة لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

يُشار إلى أن سناب ليست الأولى في تقديم هذه الجوائز، إذ سبقتها إليها تيك توك، وإنستغرام ريلز اللتان أطلقتا برامج للدفع لمنشئي المحتوى مقابل نشر لقطاتهم. ومع أن سبوت لايت لن تحتوي أي إعلانات عند الإطلاق، إلا أن المتحدث باسم الشركة أوضح أن سناب تتوقع تقديم الإعلانات خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن فكرة عرض سلسلة مستمرة من مقاطع الفيديو القصيرة كانت من ابتكار خدمة فاين Vine التي استحوذت عليها تويتر في عام 2013، ولكنها أُغلقت عام 2017، وهو العام ذاته الذي استحوذت فيه شركة بايت دانس ByteDance الصينية على خدمة Musical.ly، ثم دمجتها مع تطبيق تيك توك عام 2018.

وبعد النجاح الهائل الذي حظيت به تيك توك، قررت فيسبوك إطلاق ميزتها المنافسة ريلز في خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام في أغسطس الماضي.

مزايا عدة

إلى ذلك أضاف المتحدث أن "شركة سناب تأمل في أن تبرز ميزة سبوت لايت بفضل عدد من المزايا. ومن تلك المزايا لن تتضمن سبوت لايت أي تعليقات عامة. وبصورة خاصة، لن تتضمن الميزة أي محتوى سياسي صريح عند الإطلاق، كما أن سياسات الشركة لا تسمح بأي منشورات تحتوي معلومات مضللة".

ومبدئياً، ستتوفر ميزة سبوت لايت للمستخدمين في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، والنرويج، والسويد، والدانمارك، وألمانيا، وفرنسا.