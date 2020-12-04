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تويتر يقرر إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة

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تويتر يقرر إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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يختبر موقع تويتر منذ مدة ميزة الردود المترابطة، التي تهدف إلى تسهيل قراءة الردود ومتابعتها، ولكنه قال يوم الخميس: إنه أنهى اختبار الميزة بناءً على الاستجابة التي حصل عليها من المستخدمين.

وقال تويتر في تغريدة نُشرت يوم الخميس: "نحن سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسباً، لأنه يُصعِّب القراءة، والانضمام إلى المحادثات". وأضاف: "لذا أوقفنا هذا التنسيق للعمل على طرق أخرى لتحسين المحادثات على تويتر".

وفي تغريدة تالية، قال الموقع: إن الردود المترابطة صعبت على المستخدمين قراءة المحادثات، والانضمام إليها، وإن المستخدمين أرادوا أن يعرفوا بدقة إلى من يتكلمون.

وإلى جانب الإعلان عن إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة، أعلن الموقع عن إنهاء تطبيقه التجريبي المسمى twttr، الذي صُمم لاختبار العديد من الميزات، ومن ضمنها ميزة الردود المترابطة.

وقال الموقع في تغريدة أخرى: "قررنا حاليًا إنهاء تطبيق twttr لكي يتسنى لنا العمل على اختبارات جديدة تُحسِّن تجربة المحادثة على تويتر". وقال متحدث باسم تويتر لموقع The Verge: إن مستخدمي twttr الحاليين لن يتمكنوا في الوقت الراهن من استخدام التطبيق، إلا أن تويتر ينظر في الخطوات المحتملة التالية للتطبيق، وذلك في ظل تطوير خطط مستقبلية لاختبار منتجات جديدة.

وكان موقع تويتر قد تحدث أول مرة عن اختبار ميزة الردود المترابطة في شهر آب/ أغسطس 2018، ثم بدأ باختبارها مع تطبيق twttr في شهر آذار/ مارس 2019، ثم أضافها إلى تطبيق (آي أوإس) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم عدّل طريقة عرض التغريدات المترابطة لبعض مستخدمي (آي أوإس)، والويب في شهر أيار/ مايو الماضي. ولكن يبدو أن الميزة الجديدة لم ترق إلى الكثير من مستخدمي تويتر.

وفيما يتعلق بالميزات التي يدرس الموقع إضافتها، فقد كشف مسؤول في تويتر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنه يدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: (رديت) Reddit.

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