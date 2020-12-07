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شكاوى من ‏iOS 14.2‎‏.. يتسبب في استنزاف شديد للبطارية

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شكاوى من ‏iOS 14.2‎‏.. يتسبب في استنزاف شديد للبطارية

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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اشتكى المستخدمون في منتديات Apple Developer وموقع (ريديت) Reddit على نطاق واسع أن نظام iOS 14.2 يتسبب في مشكلات خطيرة في استنزاف البطارية.

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وتشمل أعراض المشكلة استنزافًا سريعًا للبطارية، واستغراق أوقات شحن أطول من المعتاد. واشتكى بعض المستخدمين من أن أجهزتهم تفقد أكثر من 50% من الشحن في أقل من 30 دقيقة، ثم إنها تشهد انخفاضات كبيرة بنحو 5% في غضون 5 دقائق من الاستخدام العادي.

ويبدو أن المشكلة متعلقة بالبرمجيات لأن العديد من المستخدمين لاحظوا أن مستوى طاقة البطارية يبقى عند مستوى عالٍ لبعض الوقت قبل الانخفاض السريع، بالإضافة إلى أن مستوى الطاقة يصل إلى نسبة أعلى مفاجئة بعد إعادة تشغيل الأجهزة.

الأجهزة المتأثرة

ويبدو أن جميع أجهزة آيفون المتأثرة من الإصدارات القديمة، مثل: آيفون 10إس، وآيفون 7، وآيفون 6إس، والجيل الأول من هاتف آيفون إس إي. ويبدو أن إصدار عام 2018 من حاسوب آيباد برو اللوحي الذي يعمل بنظام iOS 14.2 قد تأثر أيضًا.

يُذكر أن آبل أطلقت نظامي iOS 14.2 و iPadOS 14.2 بعد أسبوعين فقط من نظامي iOS 14.1 و iPadOS 14.1، وهو التحديث الثاني بعد إصدار النسخة النهائية من نظامي iOS 14 و iPadOS 14 لعامة المستخدمين في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ولا توجد تقارير جديدة تشير إلى أن مشكلة البطارية قد تم إصلاحها في إصدار iOS 14.2.1، الذي أُطلق قبل نحو أسبوعين لمعالجة مشكلات شاشة القفل التي أصبحت لا تستجيب في هاتف (آيفون 12 ميني) iPhone 12 mini الجديد.

إصلاح المشكلات

وقالت آبل: إن نظام iOS 14.2.1 سيعمل أيضًا على إصلاح المشكلات المتعلقة بعدم تلقي بعض رسائل الوسائط المتعددة MMS، ومعالجة مشكلات جودة الصوت مع بعض أجهزة السمع المصنوعة للاستخدام مع هواتف آيفون.

يُذكر أن آبل قد أطلقت بالفعل النسخة التجريبية العامة من نظامي iOS 14.3 و iPadOS 14.3، لذلك من الممكن أن تصلح آبل المشكلة في هذا التحديث. ويوفر التحديث الثالث لنظامي iOS 14، وiPadOS 14 دعمًا لميزة Apple ProRAW، بالإضافة إلى تحسينات في تطبيقات: Home، وHealth، وWeather.

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