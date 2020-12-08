  • مباشر
اللغة

قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على "تيك توك"

US and China flags are seen near a TikTok logo in this illustration. (File Photo: Reuters)
تطبيق "تيك توك" يمثل أحد فصول الأزمة الشتعلة بين أميركا والصين
تيك توك

قاض أميركي ثان يوقف القيود المفروضة على "تيك توك"

الأمر يأتي بعد أكثر من شهر على قيام قاض آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أصدر قاض أميركي ثان، الاثنين، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض قيود على تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لـ"تيك توك" إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

مقر شركة "بايت دانس"
مقر شركة "بايت دانس"

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أميركي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو "تيك توك" على الأمر القضائي الجديد.

أسرار قصص خاصة تيك توك أسرار "تيك توك".. هكذا صنع الإدمان على فيديوهات الـ60 ثانية

وقبل أيام، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم منح شركة "بايت دانس" تمديدًا جديدًا لأمر يطلب من الشركة الصينية بيع أصول "تيك توك" الأميركية، لكن المحادثات ستستمر بشأن مصير تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة.

وتتعاون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS مع "بايت دانس" لإكمال عملية البيع والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي، وذلك وفقًا لتصريحات ممثل وزارة الخزانة.

ومنحت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، شركة "بايت دانس" تمديدًا لمدة أسبوع واحد بناءً على أمر لبيع أصول "تيك توك" الأميركية.

وأعطى الأمر التنفيذي للرئيس ترمب، الصادر في شهر أغسطس، وزارة العدل سلطة إنفاذ أمر بيع الأصول الأميركية بعد انتهاء الموعد النهائي، لكن من غير الواضح متى أو كيف قد تسعى الحكومة لفرض عملية البيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد