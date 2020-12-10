رفع المدعون العامون من 46 ولاية ومقاطعة بالإضافة إلى لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية طال انتظارها ضد Facebook يوم الأربعاء. وهو أمر تسبب في تفاعل واسع مع القضية في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتهم الدعاوى الشبكة الاجتماعية بإساءة استخدام الإنترنت وهيمنتها من خلال التهام الشركات التي تشكل تهديدا تنافسيا مثل انستقرام والواتس آب وفقا لتقرير نشرته وكالة NPR الأمريكية.

وقالت المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ، "على مدى عقد تقريبًا ، استخدم فيسبوك هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الصغار والقضاء على المنافسة ، كل ذلك على حساب المستخدمين العاديين". "اليوم ، نتخذ إجراءات للدفاع عن ملايين المستهلكين والعديد من الشركات الصغيرة التي تضررت من السلوك غير القانوني لفيسبوك."

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وتشير جيمس بشكل خاص إلى عمليات الاستحواذ الضخمة التي نفذتها Facebook وسيطرتها على Instagram وتطبيق المراسلة WhatsApp ، وهي ما تستهدفه الدعوى مما يشكل تهديدا تاريخيا لسيطرة Facebook على الشبكتين المشهورتين للغاية واللتين تتحكم فيهما الشبكة الاجتماعية.

ويزعم المدعون العامون أن عمليات استحواذ Facebook على Instagram و WhatsApp تمت بشكل غير قانوني ويطلبون من المحكمة الفيدرالية التدخل في احتمال فصل هذه التطبيقات. وتطلب الدعوى أيضًا من المحكمة منع Facebook على الفور من إجراء أي عمليات استحواذ تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

وفي دعوى منفصلة ، تضغط لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا من أجل سحب Facebook من شبكتي WhatsApp و Instagram وانهاء الاستحواذ عليها. وقال جيمس إن المدعين العامين يتطلعون إلى التعاون مع الوكالة الفيدرالية.

تحقيقات استمرت عامًا كاملاً

وتاتي هذه الدعاوى ، تتويجًا لتحقيقات استمرت عامًا كاملاً وهي الأحدث ضد شركات التكنولوجيا الكبرى وتأتي بعد أقل من شهرين من قيام وزارة العدل الأمريكية و 11 ولاية بمقاضاة Google ، بدعوى أن الشركة انتهكت قانون المنافسة.

وقالت Facebook إنها تراجع الدعاوى وستكون لديها المزيد لتقوله قريبا. وتابع البيان بعد سنوات من موافقة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لعمليات الاستحواذ الخاصة بنا ، تريد الحكومة الآن إلغاء الأمر دون أي اعتبار للتأثير الذي ستحدثه هذه السابقة على مجتمع الأعمال الأوسع أو الأشخاص الذين يختارون منتجاتنا كل يوم. "

وبعد سنوات من اتباع نهج عدم التدخل في تنظيم عمالقة التكنولوجيا ، أصبح المنظمون والمشرعون من الحزبين قلقين بشكل متزايد بشأن القوة التي تمارسها الشركات الكبرى على كيفية عيش الناس وعملهم وتسوقهم وتلقيهم معلومات حول أكثر الأمور حيوية مثل الانتخابات الرئاسية وفيروس كورونا القاتل.





وقالت سالي هوبارد ، المحامية السابقة لمكافحة الاحتكار في مكتب المدعي العام في نيويورك: "لقد ضمن Facebook أن أي شركة تبتكر تواصلا جديدا يتم تم تدميرها فورا. وتستخدم النسخ أو الاستحواذ ، هذا هو أسلوب عمل Facebook". وعلقت على الدعاوى بالقول "هذه صفقة كبيرة أعتقد أننا أخيرًا نغير المد ونعيد تنشيط قوانين مكافحة الاحتكار. سيستفيد الجميع عندما يكون لدينا أسواق تنافسية وتعمل."

عمالقة التكنولوجيا

وإلى جانب وزارة العدل ، كانت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تجري تدقيقا أيضًا على عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Apple و Amazon.

وقد تؤدي التحقيقات إلى إجبار Facebook على فصل أجزاء من أعماله أو فرض قيود بعيدة المدى على كيفية عمله وربما ابعد من ذلك.

ويوم الأربعاء ، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيرولد نادلر، إنه يرحب بالدعاوى القضائية . لقد حافظ فيسبوك بشكل غير قانوني على احتكاره ، مما سمح له بالانخراط في سلوك مسيء آخر، لا ينبغي أبدا أن يحدث هذا."