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لتحسين أداء الألعاب.. سامسونغ تطلق تطبيق ‏GameDriver‏

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تعبيرية

لتحسين أداء الألعاب.. سامسونغ تطلق تطبيق ‏GameDriver‏

يمكن لمستخدمي هواتف سامسونغ المدعومة تنزيل تطبيق GameDriver من متجر غوغل بلاي

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أصدرت شركة سامسونغ تطبيق GameDriver الذي يهدف إلى جعل الألعاب جزءًا أساسيًا من أجهزتها، وذلك في حين أضحت ألعاب الفيديو مطلوبة بشدة في الهواتف الذكية.

وفي الأساس، سيسمح تطبيق GameDriver لشركة سامسونغ بتقديم تحديثات أكثر تكرارًا لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (غالاكسي إس20) Galaxy S20، و(غالاكسي نوت20) Galaxy Note20.

وقالت سامسونغ: "يعد تحسين برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات وتبسيط تحديثات برنامج التشغيل مجالًا رئيسيًا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأجهزة، والحفاظ على الأداء الأمثل لوحدة معالجة الرسومات".

وقالت الشركة: إنها تعاونت مع شركة غوغل وبائعي وحدات معالجة الرسومات الرئيسين، ويشمل ذلك: ARM، وكوالكوم، لتطوير تطبيق GameDriver الجديد. وأضافت الشركة أنها تعمل مع أكثر من 50 شريكًا، ويشمل ذلك كلًا من: ChuckleFish، و Crytek، و Unity.

وعند الإطلاق ستدعم برامج التشغيل الجديدة ألعابًا، مثل: Call of Duty: Mobile، و Black Desert، و Fortnite، ويمكن العثور على اللعبة الأخير في متجر التطبيقات الخاص بسامسونغ. ومن المتوقع دعم المزيد من الألعاب خلال الأشهر القادمة.

ومنذ إعلانها عن برنامج Galaxy GameDev في عام 2016، قالت سامسونغ: إن هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy تشكل الآن أكبر منصة ألعاب في العالم. ومع تطبيق GameDriver الجديد، فمن الواضح أن الشركة تريد جعل الألعاب ذات أولوية قصوى.

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يُشار إلى أن شركة سامسونغ ليست الشركة الوحيدة التي تقدم تحديثات لبرامج تشغيل وحدات معالج الرسومات على نحو مستقل عن إصدارات البرامج الأكبر.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدرت شركتا شاومي، وأوبو تطبيقات تسمح للشركات بطرح تحديثات لبرامج تشغيل وحدات معالجة الرسومات بسهولة.

ويتوفر تطبيق GameDriver من الشركة حاليًا فقط لسلسلتي Galaxy S20، و Galaxy Note 20، وهناك خطة لدعم المزيد من الأجهزة قريبًا.

ومع تزايد شعبية الألعاب المحمولة، يُرجح أن تحذو مزيد من الشركات حذو سامسونغ.

ويمكن لمستخدمي هواتف سامسونغ المدعومة تنزيل تطبيق GameDriver من متجر غوغل بلاي.

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