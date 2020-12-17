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"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

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"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

موقع التدوينات المصغرة صعّب على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة.. وفرض قيوداً من بينها وضع علامات على التغريدات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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قالت شركة تويتر إنها ستوقف تغييرات أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات، والتي كانت تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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وكان موقع التدوينات المصغرة قد صعب في أكتوبر على المستخدمين إعادة التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة، وروج لاستخدام التغريدات المقتبسة والتي تضم تعليقات من المستخدم.

كما فرض قيوداً من بينها وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الانتخابية وحذف هذه التغريدات.

وقالت الشركة في بيان، أمس الأربعاء: "خاصية إعادة التغريد ستعود إلى ما كانت عليه من قبل".

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