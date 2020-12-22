  • مباشر
اللغة

هاتف يتغير لونه حسب الرغبة!

OnePlus 8T Concept من شركة ون بلس

هاتف يتغير لونه حسب الرغبة!

متابع الغاء المتابعة

دبي _ البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

يعد OnePlus 8T Concept من شركة ون بلس هاتفًا مشابهًا لهاتف OnePlus 8T الذي تم إصداره قبل شهرين، لكنه يتمتع بتصميم خلفي فريد جدًا، يتغير لونه إلى جانب وحدة الرادار لتتبع الحركة.

ووفقًا لشركة ون بلس، يتم تحقيق هذا التأثير اللوني المتغير من خلال اللون الإلكتروني ECMF، الذي يوضع أسفل زجاج الجهة الخلفية للهاتف، بحيث يتغير اللون من الأزرق الداكن إلى الفضي الفاتح مع تطبيق الفولتية الكهربائية المتغيرة.

ويمكن أن يتغير لونه لإظهار إشعارات الهاتف، مثل المكالمة الهاتفية الواردة، تمامًا مثل ضوء الإشعار الذي تم تضمينه في هواتفها في الماضي.

وتستخدم وحدة الرادار لتتبع الحركة، المدمجة في الكاميرا الخلفية لهاتف OnePlus 8T Concept، الموجات المليمترية، بحيث ترتد الموجات الكهرومغناطيسية عن محيطها وتتيح للهاتف إدراك الأشياء وتصويرها وتحديد موقعها وتتبعها.

وتقول الشركة: إن تقنية mmWave هذه مستعارة من شبكات الجيل الخامس 5G، لكن وحدة الرادار منفصلة عن أي وحدة اتصال mmWave في الهاتف.

ويبدو الأمر من الناحية الوظيفية مشابهًا لتقنية Motion Sense التي تدعم الرادار في Pixel 4، والتي تتيح لك تمرير يدك فوق الهاتف لتخطي المقطوعات الموسيقية أو إسكات المنبهات.

ويمكنها أيضًا اكتشاف وجودك لإظهار الوقت وأي إشعارات، وكانت الوظيفة مثيرة للاهتمام، لكن غوغل لم تدرجها في الهواتف اللاحقة.

ويمكن لهاتف OnePlus 8T Concept أيضًا استخدام وحدة الرادار لتتبع الحركة للقيام بأشياء بسيطة، مثل: الرد على المكالمة الهاتفية بإيماءة أو تقديم الوظائف الأكثر تقدمًا، مثل استشعار تنفس المستخدم.

كما يمكن دمج هذا مع الجهة الخلفية المتغيرة اللون لتقديم بعض حالات الاستخدام، بحيث يمكن أن يتغير لون الجهة الخلفية للإشارة إلى المكالمة الواردة، وبعد ذلك يمكنك قبولها أو رفضها بإيماءة، دون الحاجة إلى لمس الهاتف نفسه.

آبل تستهدف إنتاج سياراتها الكهربائية بهذا التاريخ تكنولوجيا آبل تستهدف إنتاج سياراتها الكهربائية بهذا التاريخ

ويمكن لوحدة الرادار أن تستشعر تنفسك، ثم تغير لون الجهة الخلفية في الوقت المناسب مع التنفس، مما يجعل الهاتف جهازًا فعالًا للارتجاع البيولوجي.

واستعرضت ون بلس قبل أقل من عام بقليل هاتف OnePlus Concept One، وهو جهاز يستخدم الزجاج الكهربائي لإخفاء الكاميرات الخلفية.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لم تظهر بعد في أي من الهواتف الرائدة للشركة.

وكما هو الحال مع Concept One قبله، تقول ون بلس: ليس لديها خطط لبيع OnePlus 8T Concept تجاريًا، لذلك يُنظر إليه على أنه عرض صغير لما تعمل عليه الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم
عن عن "ما وراء الطبيعة".. ماذا قال أحمد أمين للعربية.نت؟

الأكثر قراءة

أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة
بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك
سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام
وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف

قبل أن تذهب

لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟
لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟

اكتشف المزيد