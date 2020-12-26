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عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك

كورونا
تطبيق منظمة الصحة

عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك

التطبيق يوفر المعلومات الموثوقة حول الفيروس من خبراء الصحة

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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لتقديم أحدث الإرشادات والتحديثات حول فيروس كورونا، أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO تطبيقًا للأجهزة المحمولة.

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في التفاصيل، يوفر التطبيق، الذي يحمل اسم WHO COVID-19 Updates، المعلومات الموثوقة حول الفيروس من خبراء الصحة.

ومع ذلك، فإنه لا يقدم ميزات، مثل تتبع جهات الاتصال الشائعة جدًا بين التطبيقات التي أصدرتها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وجلبت منظمة الصحة العالمية في البداية التطبيق الذي يركز على فيروس كورونا في شهر أبريل، لكنها سحبته من متاجر التطبيقات بعد فترة وجيزة من إطلاقه لأنه لم يكن مخصصًا للتوافر العام.

ويعمل التطبيق الجديد لمنظمة الصحة العالمية بشكل مشابه تمامًا للتطبيق الأصلي الذي أصدرته الوكالة في وقت سابق من هذا العام.

الحد من الانتشار

ويعد WHO COVID-19 Updates تطبيقًا للأغراض العامة من أجل الحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال تقديم نصائح السلامة والمعلومات المحدثة.

كما يقدم التطبيق الأخبار والمعلومات المحلية الأحدث والإخطارات في الوقت الفعلي، وذلك بناءً على موقعك.

ويُظهر عدد الحالات الوطنية والعالمية التي يتم حسابها عبر الشاشة الرئيسية للسماح للأشخاص بمتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويمكنك أيضًا التمرير لأسفل لرؤية جميع ممارسات النظافة الأساسية، ويوفر لك التطبيق أيضًا رابطًا للسماح لك بالتبرع لصندوق الاستجابة لفيروس كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

تفاصيل حول الأعراض

ومن أجل تقديم تفاصيل حول أعراض كورونا، يحتوي التطبيق على علامة تبويب فحص تسرد الأعراض الخطيرة والخفيفة.

كما يمكنك أيضًا التوجه إلى علامة التبويب Learn في التطبيق للحصول على نصائح حول السفر وكيف يمكنك حماية نفسك من الفيروس.

ويسرد التطبيق أيضًا المعلومات الخطأ ويجيب على الأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا.

وهناك علامة تبويب مخصصة للإحصائيات للسماح لك بإلقاء نظرة على حالات كورونا الأحدث في موقعك وعلى مستوى العالم،

كما يفصل أحدث عدد للوفيات المبلغ عنها بسبب المرض المعدي.

إلى ذلك، يتوافق تطبيق منظمة الصحة العالمية مع كل من أجهزة أندرويد و iOS، ويتطلب على الأقل Android 4.4 أو iOS 9.0.

ويقتصر التطبيق في البداية على نيجيريا، ومن المتوقع أن يتم طرحه في البلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية قريبًا.

ويوفر أيضا البيانات الخاصة بكل بلد لجميع المناطق الرئيسية، وذلك بغض النظر عن توفره المحدود في المرحلة الحالية.

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