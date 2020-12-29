  • مباشر
اللغة

جديد واتساب.. 3 تغيرات مهمة في 2021 تعرف عليها!

واتساب
واتساب

جديد واتساب.. 3 تغيرات مهمة في 2021 تعرف عليها!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن يطرح تطبيق "واتساب" عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021، حسب ما كشف موقع "ذا نيوز".

قضية مصر قضية "طفل المرور" في مصر.. حكم جديد

وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه في بداية 2021، وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية:

من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات:

وابتداء من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.

سياسة الخصوصية:

هذا وسيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

وفي حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.

كما يتوقع أن يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتباراً من 8 فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة تحذير لبريطانيا.. السيناريو الأوحد لتجنب موجة ثالثة

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد