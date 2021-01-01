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مايكروسوفت تعترف: تعرضنا لعملية اختراق أعمق مما كنا نعتقد!

REDMOND, WASHINGTON - JULY 17: A building on the Microsoft Headquarters campus is pictured July 17, 2014 in Redmond, Washington. Microsoft CEO Satya Nadella announced, July 17, that Microsoft will cut 18,000 jobs, the largest layoff in the company's history. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP
أرشيفية

مايكروسوفت تعترف: تعرضنا لعملية اختراق أعمق مما كنا نعتقد!

عملاقة التكنولوجيا أصبحت ضحية لواحدة من أكثر حملات التجسس الإلكتروني شهرة في السنوات الأخيرة

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واشنطن - بندر الدوشي

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قالت شركة "مايكروسوفت"، عملاق التكنولوجيا، الخميس، إن المتسللين الحكوميين الروس المنخرطين في هجوم كاسح استهدف الشبكات الحكومية والقطاع الخاص الأميركي تمكنوا من اختراق أنظمة "مايكروسوفت" بشكل أعمق مما كان معروفا من قبل، مما مكّنهم من الوصول إلى أكواد ومعلومات ذات قيمة محتملة.

وأقرت الشركة سابقًا بأنها قامت عن غير قصد بتنزيل ملف تصحيح برمجي استخدمه الجواسيس الروس. ومع ذلك، لم تحدد "مايكروسوفت" نوع المعلومات التي تم الوصول إليها.

البرمجيات من إنتاج شركة سولارويندز
البرمجيات من إنتاج شركة سولارويندز

وقالت الشركة إن المتسلل خرق حساب موظف شاهد من خلاله الأكواد وبعض المعلومات، وفقا لبيان الشركة. وكشفت "مايكروسوفت" قبل أسبوعين أنها اكتشفت برمجيات خبيثة في نظامها، في إشارة إلى تصحيح برنامج من شركة "سولارويندز" SolarWinds تلاعب به الروس للوصول إلى المستهدفين. وقال مسؤولو الحكومة الأميركية إن مجرد تنزيل تحديث البرنامج لا يشكل اختراقًا، ولكن لا شك في أن الوصول إلى الاكواد هو أمر خطير.

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وتضع أحدث هذه التصريحات شركة "مايكروسوفت"، إحدى أكبر شركات السحابية والبرامج في العالم، في قائمة الضحايا لواحدة من أكثر حملات التجسس الإلكتروني شهرة في السنوات الأخيرة.

وتنضم الآن مع شركة "فورشيون 500" Fortune 500 إلى ما لا يقل عن خمس وكالات حكومية أميركية رئيسية وهي وزارة الخزانة، والتجارة، والأمن الداخلي، والمعاهد الوطنية للصحة والأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى شركة "فاير آي" FireEye الرائدة في مجال الأمن السيبراني على قائمة ضحايا الهجمات الروسية.

واتهم وزير الخارجية مايك بومبيو علنا الروس بتنفيذ عمليات الاختراق وسعي الرئيس دونالد ترمب، الذي قبل باستمرار نفي موسكو للنشاط السيبراني الخبيث الموجه ضد الولايات المتحدة، إلى إبعاد اللوم عن روسيا مشيرًا إلى أن الصين قد تكون الجاني.

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