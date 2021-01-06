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قبل أيام عن رحيله.. ترمب يحظر التعاملات مع 8 تطبيقات صينية

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تعبيرية
ترمب

قبل أيام عن رحيله.. ترمب يحظر التعاملات مع 8 تطبيقات صينية

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع يوم أمس الثلاثاء أمرًا تنفيذيًا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات برمجية صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول Alipay التابع لشركة Ant Group، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع بكين قبل أسبوعين من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

وقال مسؤول كبير بالإدارة لوكالة رويترز إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من التهديد الذي تشكله التطبيقات الصينية على الأمريكيين، التي لديها قواعد مستخدمين كبيرة وإمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة.

ويوضح الأمر التنفيذي أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد مطوري تطبيقات البرمجيات الصينية لحماية الأمن القومي، ويكلف وزارة التجارة بتحديد التعاملات التي سيتم حظرها بموجب التوجيه في غضون 45 يومًا وتستهدف QQ Wallet و WeChat Pay من تينسنت أيضًا.

ويتضمن الطلب أيضًا أسماء CamScanner و SHAREit و Tencent QQ و VMate التي تنشرها شركة UCWeb التابعة لمجموعة علي بابا، و WPS Office التابع لشركة Kingsoft Office Software.

وقالت Kingsoft Office Software في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنها لا تتوقع أن يؤثر أمر ترمب بشكل كبير في أعمال الشركة على المدى القصير.

وينص الأمر التنفيذي على أنه يمكن للتطبيقات الصينية الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات من المستخدمين وجمعها، بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية الحساسة والمعلومات الخاصة، من خلال الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

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وتضيف الوثيقة أن جمع البيانات هذا يسمح للصين بتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين، وبناء ملفات للمعلومات الشخصية.
ويهدف الأمر إلى ترسيخ إرث ترمب المتشدد ضد الصين قبل تنصيب بايدن الديمقراطي في 20 يناير، الذي لم يقل الكثير عن الكيفية التي يخطط بها لمواجهة التهديدات التقنية من الصين.

ومع ذلك، يمكن لبايدن إلغاء الأمر في اليوم الأول من رئاسته، ومن المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين، اللتين دخلتا في نزاع مرير حول أصول فيروس كورونا والحملة الصينية ضد هونج كونج.

وقال مسؤول أمريكي آخر لوكالة رويترز إنه بالرغم من المهلة الزمنية البالغة 45 يومًا التي حددها الأمر، فإن وزارة التجارة تخطط للعمل قبل 20 يناير لتحديد التعاملات المحظورة.

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