رغم الكمامات.. نظام ذكي يتعرف على هوية الأشخاص

مع جائحة كورونا التي أصابت العالم منذ حوالي عام، باتت الكمامات السمة الأبرز لجميع سكان الكرة الأرضية، وبات يصعب على الأجهزة المحمولة والأنظمة التي تعتمد على بصمات الوجه وغيرها من التقنيات التعرف على هوية الأشخاص دون نزع القناع.

ففي جديد التكنولوجيا، ذكر موقع "ماشابل" أن شركة "إن إي سي" اليابانية نجحت في إنتاج نظام ذكي قادر على كشف هوية أي شخص يرتدي قناع وجه.

وحسب الموقع، فإن النظام يعمل على تحديد هوية الشخص الذي يرتدي قناعًا من خلال الأجزاء التي لم يتم تغطيتها، مثل العيون والمناطق المحيطة بها للتحقق من هوية الشخص، ويقوم المستخدمون بتسجيل صورة لوجوههم سابقًا.

من جانبه، أوضح مساعد مدير قسم المنصات الرقمية في شركة "إن إي سي" شينيا تاكاشيما "أن الاحتياجات نمت بشكل أكبر بسبب فيروس كورونا؛ حيث استمرت حالة الطوارئ في العام الماضي لفترة طويلة، ولذا فقد قدمنا ​​هذه التكنولوجيا إلى السوق"، مبيناً "أن تقنية التعرف على الوجه تعني عدم الاضطرار إلى إبراز البطاقة الأمنية التي يمكن أن تُفقد أو تُسرق، كما تساعد التكنولوجيا الناس على تجنب ملامسة الأسطح في مجموعة من المواقف".

وتابع "أصبح التحقق من دون لمس أمرا بالغ الأهمية بسبب تأثير فيروس كورونا، ونأمل في المساهمة في تحقيق السلامة وراحة البال من خلال تعزيز الجهود في هذا المجال".

من جانبها، تقول الشركة إن التحقق يستغرق أقل من ثانية واحدة، وتزعم أن معدل الدقة يزيد على 99.9%، كما يمكن استخدام النظام في البوابات الأمنية للمباني والمكاتب والمرافق الأخرى. غير أنها لم تكشف عن سعر النظام، وفي هذا الجانب قالت الشركة إنها تستهدف مبيعات بقيمة 100 مليار ين (970 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2021. فيما كشف تاكاشيما أن بيع النظام الجديد يبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.