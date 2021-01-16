أعلنت "سامسونغ" عن شراكات مع مصنعي السيارات "أودي" و"بي. إم. دبليو" و"فورد" و"جينيسيس" من أجل اتاحة إمكانية استخدام الهاتف كمفتاح لباب السيارة. وقالت الشركة إن هذه الميزة قد تكون متاحة في شهر أغسطس 2021.

وقال كيفن تشونغ من "سامسونغ" إن هذه التقنية ستمكن المستخدم من "مشاركة مفتاحه الرقمي عبر الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو المنصة".

وكشفت "سامسونغ" أنها تحاول إضافة المزيد من شركات صناعة السيارات لهذه الخاصية، قائلةً: "نحن نعمل بنشاط من أجل توسيع شراكاتنا في مجال السيارات بهدف تقديم هذه الميزة عبر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للسيارات ونماذجها".

ولم يتضح بعد هوية الشركات المصنعة للسيارات التي تدعم الإصدار الأكثر أماناً من هذه التقنية والتي تعتمد على "النطاق العريض الفائق" UWB الذي يصدر نبضات صغيرة ومعيارية ذات طاقة منخفضة من أجزاء متعددة من السيارة في وقت واحد، وذلك لمعرفة مكان المستخدم بالضبط مقارنةً بمقبض سيارتك من مسافة بعيدة.

وقالت "سامسونغ": "يمكنك فتح باب سيارتك عندما تصل إليها باستخدام المفاتيح الرقمية الجديدة".

ومن الواضح أن "سامسونغ" تتحدث عن تقنية UWB، لكن تقنية NFC لا تزال تمثل عنصراً احتياطياً، حيث من المحتمل أن يحتاج المستخدم إلى سحب هاتفه وجعله قريباً من السيارة، كما يفعل اليوم مع معاملات "انقر للدفع" عبر NFC.

وأظهرت "سامسونغ" أيضاً كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتيح للمستخدم العثور على سيارته في المرائب المزدحمة، مع عدسة الكاميرا الواقع المعزز التي جلبتها إلى هواتفها. وتعمل هذه الميزة مع السيارات المجهزة بتقنية UWB والهواتف التي تدعم UWB فقط.

وقالت "سامسونغ" إن هواتف Galaxy Z Fold 2 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra و Galaxy Note 20 Ultra تدعم عدسة الكاميرا الواقع المعزز المذكورة سابقاً.