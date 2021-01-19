  • مباشر
اللغة

تلغرام يحجب مئات الحسابات والدعوات المروجة للعنف

تلغرام

تلغرام يحجب مئات الحسابات والدعوات المروجة للعنف

عدد مستخدمي " تلغرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق بعد أحداث الكابيتول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مؤسس تطبيق " تلغرام" TELEGRAM للتواصل بافيل دوروف PAVEL DUROV عن حجب مئات المنشورات تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري، وقال دوروف على حسابه الرسمي إن فريق مراقبي "تلغرام" بدأ في أوائل يناير بالحصول على مزيد من الرسائل حول النشاط الاجتماعي في الولايات المتحدة، وخلص الفريق إلى حجب مئات الحسابات والدعوات المروجة للعنف، الأسبوع الماضي.

يذكر أن عدد مستخدمي "تلغرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق في يناير الجاري، بعد قيام المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي بحجب صفحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من أنصاره بعد أن اقتحمت مجموعة من مؤيدي ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
"لراحتك".. سوار ذكي يتيح لرئيسك متابعة حالتك النفسية

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد