جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان

أثارت صورة مثيرة تداولها رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي للنجمة اللبنانية #هيفاء_وهبي من أحد مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "الحرباية"، والذي تقوم بتصويره حاليا للعرض خلال شهر رمضان الكريم جدلا بين متابعيها ما بين معجب ومعارض.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لها من كواليس #المسلسل ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة أطلقت عاصفة من التعليقات من قبل متابعيها على مواقع التواصل وكان أظرف تعليق هو قول أحدهم "مبروك علينا الفطار يا رجالة".

يذكر أن مسلسل #الحرباية تجسد فيه هيفاء وهبي شخصية "عسلية"، وهي فتاة شعبية وفقيرة تضطرها الظروف للخروج من المدرسة والعمل خادمة في البيوت لدى إحدى الأسر الثرية.

ويشارك في مسلسل "الحرباية" أيضا محمود عبدالمغني ومنذر رياحنة ورحاب الجمل ومصطفى فهمي وخالد كمال وأحمد فهمي عضو فريق "واما"، ومن تأليف أكرم مصطفى وإخراج #مريم _أحمدي.