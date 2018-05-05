شاهد شيماء سيف عروساً في ليلة زفافها!

احتفلت الفنانة المصرية #شيماء_سيف بعقد قرانها على المنتج محمد كارتر، مساء الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم #يحيى_الفخراني، الذي كان شاهدا على عقد القران، وهو ما طلبه الثنائي كارتر وشيماء ووافق عليه الفخراني، خاصة أن العروس تشارك في بطولة مسلسله الجديد.

ومن بين #النجوم الذين حضروا عقد القران، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ونقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته #الفنانة_روجينا، وكذلك الفنان ماجد المصري، وكارمن سليمان ورامي وحيد.

وتلقت شيماء سيف التهنئة من زملائها عبر حساباتهم على #السوشيال_ميديا، بعدما نشروا صور عقد القران، وكلمات المباركة للعروسين، كما نشر الإعلامي رامي رضوان مقطع فيديو من عقد القران، حينما دخل الثنائي شيماء وكارتر إلى القاعة وسط تهليل الحضور.