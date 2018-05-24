محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين قبل انطلاق كأس العالم

قال نجم كرة القدم المصري، اللاعب محمد صلاح، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن طموحه فيما يتعلق بمشاركة المنتخب المصري في مباريات كأس العالم لا تحده حدود.

وأضاف صلاح "أنا متحمس جداً ومتفائل لما سنصل له خلال فعاليات كأس العالم، وأعتقد أن المنتخب سيصل إلى مرحلة لا يتوقعها الشعب المصري، وأتمنى أن نحافظ على تركيزنا كفريق، ومتأكد أننا سنقوم بعمل جيد".

جاءت تصريحات صلاح على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء الأربعاء في مدينة مانشستر، لإعلان تعاقده مع شركة "دي إتش إل" بحضور نور سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن مقارنته بالبرتغالي كريستيانو #رونالدو والأرجنتيني ليونيل #ميسي، قال #محمد_صلاح خلال المؤتمر الصحافي، إن المقارنة مع النجمين لا تشغله في الوقت الحالي، بقدر ما يشغله التتويج بلقب دوري الأبطال.

وأوضح قائلاً: "أركز حالياً بشكل أساسي مع نادي ليفربول وزملائي في الفريق من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال، وإسعاد جماهير الريدز".

وسيواجه ليفربول نادي ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في العاصمة الأوكرانية كييف، للمنافسة على لقب دوري الأبطال السادس.

ورداً على سؤال لـ"العربية.نت" حول أبرز الإنجازات التي حققها، قال صلاح "فخور بكل جائزة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فهي تشعرني بمدى تعبي في الحصول عليها".

وكان النجم المصري، محمد صلاح، قد انضم في يونيو 2017 إلى نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت 39 مليون يورو أو ما يعادل 34 مليون جنيه إسترليني، لمدة خمس سنوات.

وبحسب أسعار صرف الإسترليني أمام اليورو حين انضم صلاح إلى نادي ليفربول، فإن قيمة صفقة محمد صلاح فاقت صفقة أندي كارول في 2011 مقابل 35 مليون إسترليني، كما تفوق على السنغالي ساديو ماني، الذي كان أغلى لاعب إفريقي ينتقل للنادي العام قبل الماضي مقابل 30 مليون إسترليني.

ولعب صلاح في الدوري الإنجليزي من قبل عندما انتقل إلى تشيلسي قادما من بازل السويسري في 2014، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك صلاح بشكل أساسي مع تشيلسي سوى في ست مباريات فقط قبل أن يعيره النادي الإنجليزي إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، ومنه إلى روما في 2015 والذي قرر ضم صلاح نهائياً من تشيلسي مقابل 15 مليون إسترليني.