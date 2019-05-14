لصيام بلا عطش.. اتبع هذه النصائح!

من المعروف أن أغلب الصائمين يعانون من الشعور بالعطش أثناء يوم رمضان أكثر من شعورهم بالجوع، لذلك تنشر "العربية.نت" نصائح معينة تساعد الصائم على التخفيف من شدة عطشه.

ومن هذه العادات التي ينصح بها أخصائيو التغذية، شرب نحو 8 أكواب من الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور، فالجشم يقوم بتخزين كميات معينة من الماء ويتركها لوقت حاجته لها.

موضوع يهمك يحرص معظم الصائمين في شهر رمضان على وجود المكسرات ضمن غذائهم، لما تحتويه من ألياف ومعادن مفيدة للجسم.وتتميز معظم أنواع... مكسرات عند السحور لصيام دون جوع صحة

وأيضا، تجنب الأغذية والسوائل السكرية خاصة عند وجبة السحور، فالسكريات عادة تسحب السوائل من الدم وخلايا الجسم.

كذلك، تجنب التوابل الحارقة والأغذية المالحة، لأن أكل التوابل والأطباق المالحة يزيد حاجة الجسم لشرب الماء.

كما ينصح الخبراء بتجنب تناول الوجبات السريعة، لأنها تثبط إشارات الشعور بالشبع، وتعزز الشعور بالجوع والعطش.

ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة تناول الخضار والفواكه، فهي تحوي نسبة كبيرة من الماء.

وينصح أيضا بالتقليل من مشروبات الكافيين، لأنها تسبب فقدان الأملاح والماء من الجسم.