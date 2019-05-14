للصيف ألوانه التي تضفي الإشراق على بشرتك

للألوان لغة خاصة في مجال الأناقة، فهي تساعدنا في حال إتقانها على إضفاء لمسات من الإشراق على البشرة. اكتشفي فيما يلي ما هي الألوان التي تبرز نضارة بشرتك خلال فصل الصيف واعتمديها لإطلالة صيفية متألقة.

تذكري دائماً أن الألوان التي نرتديها تعكس ظلالها على البشرة، وأن خبراء المظهر يميزون في هذا المجال بين التدرجات الباردة والتدرجات الدافئة. الأولى تحتوي في تكوينها على لمسات من الأزرق أما تركيبتها فغنية بلمسات من الأصفر.

لتحديد الألوان التي تليق بك باردة كانت أم دافئة، انظري إلى شرايين معصمك فإذا كان لونها يميل إلى الأزرق هذا يعني أن الألوان الباردة هي التي تناسبك أما إذا كان لونها يميل إلى الأخضر فالألوان الدافئة هي الأفضل لك.

الأزرق

هو سيد الألوان لهذا الصيف، سوف تجدينه بصيغته القوية والمشرقة، ولكن أيضاً بتدرجاته الباستيلية وحتى البترولية الهادئة. إذا كانت بشرتك فاتحة، جربي اعتماد الأزرق الكهربائي، الأزرق البحري، الأزرق العميق، أو حتى الأزرق السماوي. أما إذا كانت بشرتك حنطية أو سمراء فتدرجات الأزرق الفيروزي والكحلي هي الأفضل لك.

البيج

يشكل البيج وسواه من التدرجات العارية خياراً مثالياً لأناقتك هذا الصيف، فتدرجاته الطبيعية تبرز جمال البشرة التي لفحتها شمس هذا الفصل. إذا كنت صاحبة بشرة فاتحة، اختاري البيج المائل إلى الزهري أو البيج المائل إلى الفضي أما إذا كنت سمراء فاختاري البيج المائل إلى الذهبي.

الأخضر

هون لون الطبيعة الذي يتميز بتدرجاته المتنوعة والغنية: أخضر الشجر، الأخضر المائي، الكاكي، الأخضر الزيتي... إذا كنت صاحبة بشرة فاتحة، اختاري الأخضر ذات التدرجات العميقة والهادئة أما إذا كنت حنطية أو سمراء فالكاكي هو التدرج الذي يناسبك.

البنفسجي

يصفونه بأنه لون فاتر، وهو من الألوان المؤثرة التي توحي بالغموض والروحانية. إذا كانت بشرتك حنطية، فالبنفسجي القوي يناسبك، وإذا كانت بشرتك فاتحة فالبنفسجي الهادئ هو لونك المثالي، أما إذا كنت صاحبة بشرة سمراء فالبنفسجي الكهربائي سوف يساهم في إبراز تألق بشرتك.

الأحمر

هو لون الشغف والشخصية القوية. لا تترددي في اعتماد الأحمر القاني أو الأحمر المائل إلى البرتقالي إذا كنتِ صاحبة بشرة سمراء أو حنطية، أما صاحبات البشرة البيضاء فتناسبهن تدرجات أحمر الفراولة أو الكرز.

الأصفر

يشهد هذا الصيف عودة اللون الأصفر الذي يدعو إلى التفاؤل ويرمز إلى أشعة الشمس. لائحة تدرجات هذا اللون عديدة من الليموني، إلى الشمسي، والخردلي، ولون القش، والأصفر الذهبي.

إذا كانت بشرتك فاتحة اللون، اختاري تدرجات الأصفر الباردة وأبرزها الليموني الذي يضفي عليها لمسة من الإشراق. أما إذا كانت بشرتك زيتونية أو حنطية فتناسبها تدرجات الأصفر التي تحتوي على لمسات من البرتقالي مثل الخردلي والأصفر الرملي.

الزهري المبودر

يصنف هذا التدرج من الزهري ضمن الألوان الباردة والرقيقة التي تضفي لمسات من النعومة على الإطلالة وتعمل على إبراز إشراق البشرة البرونزية. فلا تتأخري في اعتماده لإطلالة صيفية مشرقة.