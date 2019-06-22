فيسبوك قادر على التنبؤ بحالتك الطبية

أظهرت دراسة حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكشف عنك أكثر مما تعتقد؛ فعلى سبيل المثال قد يتمكن فيسبوك من معرفة حالتك الطبية.

وفي الدراسة الجديدة، التي نشرت تفاصيلها شبكة "سي إن إن" الأميركية، تمكن الباحثون من التنبؤ بـ21 نوعا من الحالات الطبية، تتراوح بين الحمل واضطرابات الجلد من خلال تحليل ملفات تعريف الأشخاص على فيسبوك.

موضوع يهمك قال باحثون، الجمعة، إن أعراض الاكتئاب المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تظهر على المراهقات أكثر مما تظهر لدى... تحذير.. وسائل التواصل تصيب المراهقات بالاكتئاب صحة

ووجدت الدراسة أن تحديثات حالة فيسبوك (status) كانت فعالة بشكل خاص في التنبؤ بمرض السكري، وأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والذُّهان.

وستُنشر الدراسة، الأربعاء، في "بلوس وان"، وهي مجلة علمية يمكن للعامة الاطلاع عليها.

وقالت الدراسة إن شخصية المستخدمين، وحالتهم العقلية، وسلوكياتهم الصحية تنعكس على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكلها ذات تأثير هائل على الصحة.

ولإجراء الدراسة، ربط الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة، بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وإجمالا، نظر الباحثون في تحديثات 949 مليونا و530 حالة فيسبوك، عبر 999 مشاركا، كانت مشاركاتهم أطول من 500 كلمة.

وحدد الباحثون اللغة التي من المحتمل أن تشير إلى السلوك المميز أو أعراض بعض التشخيصات، على سبيل المثال، تم وضع علامة على

المشاركات التي ذكرت كلمات مشروب أو سكران أو قنينة لتخلص إلى تعاطي الكحول.