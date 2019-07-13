إليسا لمدير المهرجان: "ببقى ملكة قرطاج"

ردت الفنانة اللبنانية، إليسا، على مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ55، مختار الرصاع، بتغريدة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت فيها باللهجة اللبنانية: "الناس بتروح وبتيجي وإليسا بتبقى ملكة قرطاج".

الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج 😊 — Elissa (@elissakh) July 12, 2019

وتفاعل جمهور "ملكة الإحساس" مع تغريدة نجمتهم بعد تصريحات الرصاع الصادمة، بحسب تعبيرهم.

القصة بدأت حين خرج مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ55 مختار الرصاع في لقاء إذاعي مصور له، وأدلى بتصريحات هاجم فيها الفنانة اللبنانية إليسا، أعلن فيها سبب عدم إدراج أسماء فنانين عرب ضمن المهرجان، من بينهم #إليسا، فقال حينها: "لا تعجبني إليسا، وهذا موقفي كمدير لمهرجان قرطاج''.

وأضاف الرصاع في حديثه: ''إن قال أحدهم لي إنّ نجوى كرم تملك صوتاً هائلاً أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس، وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، لكن إليسا لا".

فما كان من نجمة "إلى كل اللي بحبوني" أن ترد على كلام مدير المهرجان على طريقتها ونشرت التغريدة.

يذكر أن جمهور الفنانة اللبنانية اعتاد على انتظار ردودها بمثل هذه المواقف، لأنها تنتهج عادة أسلوبا ثابتا بالرد.