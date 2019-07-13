قضية إنسانية ومبلغ خيالي.. فيسبوك تكشف قصة أزياء رياضية للأميرة ديانا

عرضت قطعة من ثياب الرياضة الخاصة بالأميرة ديانا للبيع في مزاد علنيّ مؤخراً في ولاية بوسطن الأميركيّة. وقد بيعت هذه السترة بسعر خياليّ بلغ 53,532 دولاراً أميركياً.

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وهي ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها طرح أزياء للأميرة الراحلة في مزاد علنيّ، مثل أثواب سهرة فاخرة أو أزياء أنيقة ارتدتها خلال رحلاتها أو زياراتها الرسميّة. لكن هذه هي المرة الوحيدة التي يتمّ فيها طرح قطعة من الأزياء الرياضيّة التي كانت ترتديها الأميرة ديانا لدى ذهابها إلى النادي لممارسة الرياضة. وقد بدأ المزاد بسعر 5 آلاف دولار، ولكن سرعان ما ارتفع ليبلغ سعراً خيالياً لم يكن منتظراً.

ما القصة؟

قبل بضعة أشهر من وفاتها بحادث سير في 3 أغسطس/آب من العام 1997، أهدت الأميرة ديانا هذه القطعة من ثيابها إلى جيني ريفيت التي كانت مدرّبتها الرياضيّة الخاصة لمدة 7سنوات. وقد احتفظت بها المدرّبة لمدة 20 عاماً قبل أن تُقرّر عرضها للبيع في مزاد علنيّ لجمع المال لقضيّة إنسانيّة. وهي صرّحت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" قائلة: "قررت أن أقدّم المال الذي جمعته خلال هذا المزاد إلى عائلة فقيرة في مالاوي تحتاج فعلاً إلى المساعدة. وأنا أعرف أن الأميرة الراحلة كانت ستدعمني في هذا القرار".

وكانت الأميرة ديانا حصلت على هذه القطعة من الثياب الرياضيّة كهديّة من مؤسس مجموعة Virgin، وارتدتها عدة مرات لدى ذهابها إلى النادي الرياضي لإثباط عزيمة "الباباراتزي" الذين كانوا يلاحقونها باستمرار، فتبدو الصور التي يحصلون عليها لدى ملاحقتها متشابهة.