ملكة جمال بريطانيا 2019 طبيبة عبقرية.. وهذه أصولها!

فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على اللقب.

وولدت بشا موخيرجي (23 عاما) في الهند، ثم هاجرت برفقة عائلتها وهي بعمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، وتمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة، وتحمل شهادتين طبيتين وتجيد خمس لغات.

واللافت في القصة هو أن موخيرجي بدأت بالعمل كطبيبة جديدة بعد ساعات من فوزها باللقب، بينما نشرت عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام": "ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون".

وتابعت الحسناء قائلة: "لقد كان أمرا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة".

وبعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل موخيرجي بلادها رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019.