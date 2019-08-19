رسالة على شواطئ ألاسكا.. تحية روسية عمرها 50 عاماً

ذكرت قناة كيه إن أو إم- إيه إم الاثنين، أن تايلر إيفانوف عثر على رسالة روسية مكتوبة بخط اليد أوائل هذا الشهر أثناء جمع الحطب بالقرب من شيشماريف.

وقال المسؤولون إن إيفانوف نشر صورًا للرسالة على صفحته على موقع فيسبوك حيث قام المتحدثون بالروسية بترجمتها وكانت الرسالة تحمل تحية من البحرية الروسية عام 1969.

وذكر المسؤولون أن الصحفيين الروس حددوا الكاتب الأصلي للرسالة، وأنه الكابتن أناتولي بوتسانينكو.

وقال بوتسانينكو إنه ألقى بالرسالة في الماء أثناء تواجده على متن السفينة سولاك، التي أشرف على بنائها عام 1966 وخدم في البحرية حتى عام 1970.

وأشار المسؤولون إلى أن دموع بوتسانينكو انهمرت عندما رأى صورة الرسالة.

وأوضح بوتسانينكو أنه في تلك الفترة كان أصغر قائد سفينة في منطقة المحيط الهادئ وكان يبلغ من العمر حينها 33 عاماً.