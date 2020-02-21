صراخ وهلع.. شاهد كيف انتهت رحلة "موت" بين المغرب وبلجيكا

جحيم عاشته إحدى رحلات الخطوط الملكية المغربية التي كانت متجهة من المغرب إلى بلجيكا بعدما تسببت العاصفة "دينيس" في اهتزاز الطائرة بشدة ما خلق حالة من الرعب وسط المسافرين.

في التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر حالة الخوف التي أصابت الركاب لحظة اهتزاز الطائرة من نوع "بوينغ- 737" جراء العاصفة.

وأوضح الفيديو صراخ المسافرين خوفا قبل أن تهبط الطائرة في مطار شارلروا جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل دون أي إصابات.

يذكر أنه في 15 و16 فبراير/شباط، اجتاحت العاصفة "دينيس" المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا.

فيما كانت إنجلترا الأكثر تضررا، حيث أعلنت شركة "بريتيش إيروايز" و"إيزي جيت" عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى البلاد بأكملها.