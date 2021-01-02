36 مليون مشاهدة لحفل كيبوب عبر الإنترنت احتفالا بالعام الجديد

حققت الحفلة الموسيقية المجانية "SMTOWN LIVE" عبر الإنترنت واحتفالا بالعام الجديد إجمالي مشاهدات بلغت 35.83 مليون في بث عرض في 186 دولة حول العالم!

المهرجان الموسيقى العالمي "SMTOWN LIVE" أشعل حماس جمهور "مقعد الصف الأول" من المشاهدين في منازلهم بجميع أنحاء العالم. إذ أقيم الحفل مجانًا وفي أول يوم من العام الجديد 2021 كحدث خاص لتقديم الأمل للجميع في ظل الظروف الصعبة مع كورونا وذلك من خلال بثه عبر منصات مختلفة مثل YouTube و Twitter و Facebook و TikTok ، بما في ذلك Naver V LIVE. وسجل الحدث المجاني 35.83 مليون بث من 186 دولة مختلفة تثبت اهتمامها المتفجر.

الحفل حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالوصول لأكبر عدد من المشاهدين لحفلة موسيقية كورية عبر الإنترنت، مما يثبت مرة أخرى الشعبية العالمية لفناني SM Entertainment

ووجه المنتج التنفيذي لي سومان للمشاهدين في لحظة افتتاح الحفل بأن "الموسيقى ليس لها حدود ويمكننا التواصل بدون لغة من خلال الموسيقى.. فهي مصدر راحة وعلاج لكل واحد منا. أنا و SM Entertainment نبذل قصارى جهدنا لنقدم لكم هذا النوع من الموسيقى" وأكدوا أيضًا أن جوهر نظام SM لإنتاج التكنولوجيا الثقافية هو "الإنسانية". كما لفت الانتباه من خلال إضافة أن "الحفلة الموسيقية المجانية هي للاحتفال بإنسانية معجبي SM الذين هم معنا الآن وجعل العالم مكانًا أفضل.. دعونا "نكون طيبين ومتواضعين ونكن الحب".

تم افتتاح الحفل بمجموعة من العروض القوية لنجوم الكيبوب بدءاَ من NCT Dream و WayV و NCT 127 و Red Velvet و KAI و TAEMIN و SUPER JUNIOR-D&E و SuperM و BAEKHYUN و KATNGTA . وتضمنت قائمة الأداء 39 أغنية شهيرة لفرق SM الترفيهية. علاوة على ذلك، لفت الحفل الانتباه إلى إطلاق مقطع الفيديو التشويقي لعودة فرقة SHINee في عام 2021. فالحفل تمكن من جذب الجماهير بصريًا جامعا بين تقنية AR الحية (الواقع المعزز) والغرافيكس.

كما نقل الفنانون حبهم لمعجبيهم برسائل تشجيعية، فعلقت الفنانة تايون: "كان هذا العام يتعلق بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة وإدراك مدى أهمية وقيمة التواصل والبقاء قريبا مع من حولك. على الرغم من أن الأمر كان صعبًا بسبب COVID-19 ، إلا أن الحفلات الموسيقية "عن بعد" أصبحت اتجاهًا يسمح لأي شخص في العالم بالاستمتاع بحفل "SMTOWN LIVE" بدون المرور بمشاكل التذاكر المادية.. وأما الفنان U-KNOW من فرقة TVXQ! قال: "لقد تعلمت أن أعتز باللحظات العادية التي غالبًا ما يتم أخذها كأمر مسلم به واحتضانها. في عام 2021، لن أنسى أهمية الأشياء العادية التي تعلمتها في العام الماضي وأريد أن أعمل بجد أكبر في كل لحظة".

في نهاية الحفل، اجتمع الفنانون معًا وقدموا الختام بعرض فيديو "Hope" الذي تضمن رسالة دعم وأمل وتحية للعام الجديد. كما قدم منسقو الأغاني المشهورون عالميًا، بما في ذلك Raiden وGinzo و IMLAY ، عروض EDM المثيرة مع قائمة تم إعادة مزجها من الأغاني الناجحة لفناني SM.

فعلى الرغم من أن المشاهدين لم يكونوا معًا فعليًا وجسديا بل عبر الاتصال بالإنترنت، إلا أن المهرجان كان حفلا موسيقيًا حقيقيًا يمكن للجميع الاستمتاع به وتصدر هاشتاقات الحفل الترند العالمي جاذبا الآلاف من التغريدات من جميع أنحاء العالم.

كما أوضح الرئيسان التنفيذيان لشركة SM الترفيهية SM Sung-Su Lee و Young-Jun Tak بأن الغرض من استضافة الحفل الموسيقي بالقول: "الكيبوب ليس مجرد موسيقى بحد ذاته، بل وسيط لمشاركة وإيصال المشاعر. لقد أعددنا هذا الحفل الموسيقي المجاني لنقول وداعًا لعام 2020، والذي كان صعبًا بشكل خاص بسبب جائحة COVID-19 ونرحب بالعام الجديد وكذلك لتشجيع عشاق الكيبوب في جميع أنحاء العالم الذين مروا بأوقات عصيبة، ولإعطاء أمل مشرق ومنح الطاقة من أجل مستقبل أفضل".

استضافت SM بنجاح حفلات SMTOWN LIVE منذ عام 2008 في المدن الكبرى حول العالم بما في ذلك سيول ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس وطوكيو وأوساكا وبكين وشانغهاي وبانكوك وسنغافورة ودبي.