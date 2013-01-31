"سمبوزيوم" الفن التشكيلي يتوج مغربياً بجائزة الإبداع

توج بوشعيب خلدون، الفنان التشكيلي المغربي في المهرجان الدولي للفنون التشكيلة"سمبوزيوم"، الذي اختتم مؤخرا بشرم الشيخ بمصر، بجائزة الإبداع، وسلمه إياها الفنان الكبير نور الشريف في حفل الختام.



خلدون، أشار في حديث لـ "العربية.نت" إلى أن أعماله لاقت اهتمام الجمهور ولجنة الانتقاء التي كانت تتشكل من نقاد وفنانين، مبرزاً في هذا السياق أنه قدم لوحات تتميز بأسلوب حديث يحمل هوية تشكيلية لكاليغرافيا مستنبطة من موروث مغربي وإسلامي، وأشكال تناولت اللون وفق دراسة عميقة، ساهم في تطورها تبعا له.

ويضيف أن مساراته الفنية المتعددة واشتغاله بالصحافة لعقدين من الزمن أكسبته خبرات كثيرة في التواصل وأغنت معارفه الفكرية والأدبية والفنية، وهو ما يحفزه نحو التجديد والبحث الدائم وعدم الانحصار في أسلوب محدد.

الناقد الفني وسيم هاني اعتبر أن تتويج بوشعيب خلدون بجائزة الإبداع، يؤكد على ثقافة الاعتراف بفنان تتسم أعماله بقيمة فنية، استطاعت أن تفرض نفسها بالمعارض الأوروبية والمغربية، ناهيك عن أن بعضها درست في إحدى مدارس الفنون التشكيلية باليابان، فضلا عن اختياره سنة 2012، كأحسن مصمم ومدير فني بدولة قطر التي يقيم فيها حاليا.



وقال إن صلابة تكوينه هو ما أهله ليكون عضوا في اللجنة الإعلامية المنظمة للمؤتمر العالمي للتنمية والتجارة الذي تنظمه الأمم المتحدة، وكذلك مديرا فنيا لنشرة المؤتمر ـ الأونكتاد ـ إلى جانب تعيينه مؤخرا مديرا فنيا للمؤتمر العالمي للبريد الذي أقيم بالدوحة، ثم مديرا فنيا بالشبكة القطرية لوكالة الاتفاق العالمي التابعة للأمم المتحدة.

وأبرز أن أعمال خلدون تظل مشدودة لجمالية الكون الذي يحتفي به من خلال الخط داخل فضاء اللوحة، ووفق تصور فني خاص، يعد في نظره امتدادا لتجارب سابقة، كان يشتغل فيها على الحركة والسكون والضوء ـ النور ـ انطلاقا من الكعبة وحركة دوران الأرض وحركة الطواف.



يشار إلى أن الفنان بوشعيب خلدون، اختار في آخر معرض أعمال ما بين الدار البيضاء وسرقسطة الإسبانية "لغة التواصل"، حيث اتخذ التكنولوجيا الحديثة موضوعا له. وإضافة إلى كونه فنانا تشكيليا فهو شاعر وإعلامي ساهم في تأسيس العديد من المنابر الإعلامية بالمغرب.



يذكر أن فعاليات المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي أقيم بمنتجع شرم الشيخ بمصر، عرف تنظيم مجموعة من الورشات الفنية، التي توجت بمعرض جماعي شارك فيه 24 فنانا ومبدعا يمثلون كافة الأساليب الفنية من مختلف دول العالم.