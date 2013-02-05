إطلاق روبوت ياباني يقوم بتنظيف شاشة الهاتف الذكي

طرحت شركة يابانية تُدعى "Takara Tomy" جهازاً جديداً على شكل روبوت صغير، أطلقت عليه اسم "Auto Mee S"، يُستخدم في تنظيف وتلميع كافة أنواع الشاشات اللمسية بطريقة سهلة وسلسة، بدلاً من الطرق التقليدية المستخدمة حالياً في تنظيف شاشات الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو الأجهزة المحمولة الشخصية وغيرها من الشاشات الداعمة لتقنية اللمس والمعرضة للاتساخ إما عن طريق بصمات الإصبع أو تلويثها بأي بقع أو أتربة وأغبرة تضر بالجهاز.

واستوحت الشركة المتخصصة في صناعة ألعاب الأطفال فكرة جهاز "الروبوت المنظف" من فكرة المكنسة الروبوتية "رومبا"، والتي تأتي على شكل لعبة صغيرة، لكنها في الوقت ذاته تؤدي نفس مهام المكنسة "رومبا"، ليس في تنظيف زوايا الغرف والأرضيات، بل في تنظيف الشاشات اللمسية وتلميعها، بطريقة تحول دون تسرب أي سوائل للمكونات الإلكترونية الداخلية للجهاز، على عكس الطرق العادية المتبعة في إزالة البقع والأتربة التي تُشوه مظهر الشاشة.

ويعمل جهاز "Auto Mee S" ببطارية واحدة من نوع "AA"، قادرة على العمل لمدة ثلاث ساعات، ومزود بمستشعر تُمكنه من التعرف على أطراف شاشة الجهاز النقال ومن ثم تغيير الاتجاه، كي تحميه من السقوط أثناء عملية التنظيف، ويحتوي على وسادتين من الداخل لإزالة البقع وحتى الشحوم المحتمل سقوطها أثناء تناول الطعام على سبيل المثال، وثلاث عجلات صغيرة جداً، تُمكنه من التحرك بحرية وسرعة وسلاسة على الشاشة.

يستغرق الجهاز 4 دقائق لإتمام عملية تنظيف شاشة الهاتف الذكي، بينما تتضاعف المدة لدى الحاسب اللوحي لتصل إلى 8 دقائق، ليحصل المستخدم على جهاز نظيف تماماً. يبلغ وزن الجهاز بدون بطاريات 82 غرام، وبأبعاد 730×380×730 مم.

وتخطط الشركة طرحه بالأسواق اليابانية في 28 مارس/ آذار المقبل من العام الجاري بسعر 1575 ين ياباني "حوالي 12.7 يورو".