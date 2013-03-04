أبوسراقة.. شيخ الحجامين الأكثر شهرة في مدن البحرين

في أزقة مدينة المحرق الضيقة بالبحرين يسعى أبوسراقة - أو شيخ الحجامين - للوصول إلى أحد مجالس المدينة، حيث ينتظره الكثيرون لعمل الحجامة، فما أن يصل حتى يقوم صاحب المجلس بنشر خبر وصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليزدحم بعدها المكان الموجود فيه.



وأكد زبائن أبوسراقة أنهم يخضعون للحجامة بشكل منتظم طلباً للشفاء، فيقول أحدهم: "أنا أحجم كل ثلاثة أشهر، وهذه المرة حجمت عند الأخ أبوسراقة.. فيده ما شاء الله خفيفة"، مؤكداً أن المريض لا يشعر بـ"التشريط".



وقد أثار حديث أبوسراقة عن الحجامة وفوائدها فضول مصور قناة "العربية" خالد الجبالي، فوضع نفسه تحت مشرط شيخ الحجامين.

ويقول أبوسراقة، وهو يقوم بالحجامة: "احتجم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلاثاً في الأخدعين وواحدة على كاهله، هنا سنرى الفرق بين الطب الصيني والطب الشعبي والطب النبوي".



وأضاف أن الحجامة تصلح للإنسان والحيوان على حد سواء، مخالفاً بذلك غيره من الحجامين بل ويؤكد أنه عمل الحجامة لخمسة من الخيل، حيث أن الحجامة نافعة للحيوان.

وأكد أبوسراقة "هذا علم وهذا موروث النبي (صلى الله عليه وسلم)".