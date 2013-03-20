"السوشي" الياباني يحتوي على سعرات حرارية أكثر من "الهامبورغر"

هناك العديد من المعتقدات الخاطئة، التي غالباً ما يتم الكشف عنها من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، فهذه دراسة أمريكية قامت بها ريتشل بيلر، المتخصصة في التغذية والحمية، حول أكلة "السوشي" اليابانية وما تحويه من سعرات حرارية.

وأثبتت نتائج الدراسة التي نشرتها "اليوم السابع"، أن قطعة واحدة من أكلة "السوشي"، تحتوي على ما يتراوح بين 290 و350 سعرة حرارية، إضافة إلى الكثير من الكربوهدرات، أو ما يعادل من 3 إلى 4 قطع من الخبز من حيث كمية السعرات الحرارية.

وصرحت بلير قائلة: "إن الرأي الشائع حول أكلة "السوشي" اليابانية، احتواؤها على سعرات حرارية أقل من غيرها، إلا أن هذه الأكلة تحتوي على سعرات حرارية أكثر من الوجبات السريعة".

وأضافت الخبيرة أن "سوق أكلة "السوشي" تطور بشكل كبير منذ انتشار المطبخ الياباني، حيث تشمل هذه الأكلة اليوم العديد من المواد الغذائية المقلية واللحم والجبن والصلصات الدسمة، الأمر الذي يجعل وجبة واحدة من هذه الأكلة تحتوي على كمية هائلة من السعرات الحرارية".

وأوضحت أن الأرز وهو المكون الأساسي في أكلة "السوشي"، يخضع لتحويل يفرغه من الفيتامينات والمقومات المفيدة، ثم يجري طبخه باستخدام السكر، ما يعني أن استهلاك الشخص لهذا الكم من الكربوهدرات قد يضر بوزنه، ناهيك عن كون "السوشي" لا يصلح للحمية الهادفة لتخفيف الوزن.