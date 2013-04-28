فنانة إيطالية تستوحي لوحتها من تفسير الآيات القرآنية

أقامت الفنانة الإيطالية تيريزا إيمانويل معرضاً خاصاً برسوماتها وصورها بالرياض احتفالاً بمرور 80 عاماً على العلاقات الإيطالية السعودية.

وقالت الفنانة إيمانويل، بحسب ما نقلت "المدينة"، إنها تستوحي رسوماتها من تفسير الآيات القرآنية، وبيّنت أن الشعب السعودي متذوّق للفن، وأنها تتوقع أن يحظى معرضها بالرياض بإقبال جماهيري خاصة من السيدات السعوديات المتذوقات للفنون.

وأشارت إيمانويل إلى أن فكرة هذه اللوحات الفنية تعود لمحبتها للطبيعة؛ لأن فيها دلالة على قدرة رب العالمين، وتشاهد من خلال الطبيعة ما تراه وما لا تراه، ولهذا جاءت فكرة تصوير النور بالظل وهي الفكرة الأساسية للوحاتها.

وأضافت أن حياتها في إيطاليا كانت وسط الطبيعة الخلابة التي أثرت فيها، وأنها مع التفكير والقراءة وصلت لمرحلة الرسم من خلال التصوير بهذا الأسلوب "النور بالظل".

وأشارت الى أنها تقدم رسالة من خلال لوحاتها، وهي حب الطبيعة ورؤيتها لقدرة ربّ العالمين في خلقه، ونوّهت إلى أن ريع المعرض يعود لدعم حملة "القيادة الآمنة لحياة سالمة" وهي حملة وطنية.

يُذكر أن المصوِّرة الإيطالية شاركت في العديد من المعارض الفنية في مدن مختلفة بالعالم، كما نظَّمت معارض منفردة في كل من روما والبندقية بإيطاليا، وتم عرض أعمالها خلال الدورة الرابعة والخمسين من "بينالي البندقية" في الجناح الروماني.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي في المملكة ماريو بوفو أن في الفن الكثير من المعاني التي يمكن الاستيحاء منها كالجمال والفخامة والأناقة، وأشار إلى أن طريقة تقديم المصورة الإيطالية تبريز إيمانويل والطباعة الخاصة على "الإكريليك" أعطاها نوعاً خاصاً من التميز والابتكار، وهذا يعبّر عن الهوية الإيطالية.

وقال في المؤتمر الصحافي إننا نحتفل من خلال هذا المعرض بمرور 80 عاماً على العلاقات الإيطالية السعودية، ودعم تاريخنا وثقافتنا وتواصلنا مع بعض، فنحن نسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي والحضاري من خلال المؤسسات الثقافية وتعزيز مسيرة الحوار بين الشعبين الإيطالي والسعودي في المجالات الثقافية والفنية.