قوِّ ذاكرتك من خلال قبضة يدك

وجدت دراسة أميركية حديثة أن إغلاق إحدى اليدين بقوة يزيد من الفعالية العصبية للجهة المقابلة من الدماغ، كما يرتبط هذا الفعل مع تغيير في المشاعر والمزاج.

الدراسة التي نشرت في مجلة "بي ال أو اس ميديسين" قامت بها روث بوبير الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية مونت كليو، بهدف فهم تأثير حركات أعضاء الجسم على الدماغ، فمن المعروف أن الدماغ هو الذي يتحكم بحركات الجسم وترجمة الأحاسيس، لكن هناك القليل من المعلومات حول مدى تأثير حركات الجسم على تفعيل وتحريض فعالية الدماغ.

وأبان تخطيط الدماغ الكهربائي أن إغلاق قبضة اليد اليسرى بقوة لمدة 90 ثانية زادت من فعالية الفصّ الأيمن من الدماغ والعكس صحيح.

كما بيّنت دراسات سابقة أن هناك تأثيراً لإغلاق اليد بقوة على المشاعر، إذ إنّ قبض اليد اليمنى يحرّض مشاعر السعادة والحماس، بينما قبض اليد اليسرى يزيد من مشاعر الانطواء والتوتر والخوف.

وشملت الدراسة 51 شخصاً ممن يستعملون الجهة اليمنى بأفعالهم (يمينيو اليد)، طلب منهم أن يتذكروا 72 كلمة وتمت مقارنة القدرة على الحفظ أو التذكر مع قبض اليد اليمنى أو اليسرى.

وكانت النتيجة أن قبض اليد اليمنى يحسِّن القدرة على الحفظ وتخزين المعلومات في الدماغ، بينما زاد قبض اليد اليسرى من القدرة على تذكر المعلومات واسترجاعها من الذاكرة.

كما أن قبض اليد اليمنى ثم اليسرى حسَّن الذاكرة بمقدار 15% مقارنة مع عدم القيام بأي فعل.