جوجل تطلق ميزة التجوال الافتراضي لبرج خليفة بدبي

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن طرح ميزة التجوال الافتراضي في برج خليفة بمدينة دبي، حيث قدمت مجموعة من الصور البانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة لعدة مواقع داخل وخارج المبنى، الذي يعد الأطول على مستوى العالم (828 متراً).

وقالت الشركة على مدونتها العربية، إن ميزة التجوال الافتراضي هذه في برج خليفة، هي الأولى على مستوى العالم العربي بهذه التقنية. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى أيضاً التي تلتقط فيها صور تجوال افتراضي لناطحة سحاب.

وأفادت الشركة أن جمع الصور قد استغرق ثلاثة أيام باستخدام كاميرا الرحالة وعربة ترولي التجوال الافتراضي، وبذلك تمكّنت من التقاط صور بانورامية عالية الدقة بزاوية 360 درجة لعدة مواقع داخلية وخارجية في المبنى.

وقالت جوجل إنه وبالإضافة إلى المناظر التي وصفتها بالساحرة، والتي تم التقاطها من أطول منصة مراقبة في العالم بالطابق رقم 124، سيكون بمقدور المستخدمين مشاهدة أنفسهم وهم يتدلون من إحدى وحدات صيانة المبنى المستخدمة عادة في التنظيف وأعمال الصيانة، وذلك من الطابق رقم 80.

وبفضل ميزة التجوال الجديدة لبرج خليفة يمكن للجميع زيارة أعلى طابق مأهول في العالم وهو الطابق رقم 163، والاستمتاع بتجربة أسرع المصاعد في العالم (تصل سرعته إلى 22 ميلاً في الساعة)، ومشاهدة أعلى حمام سباحة في العالم بالطابق رقم 76، بحسب ما ذكرت الشركة.